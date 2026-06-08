Wiener Schuldenstand verdoppelt: Rechnungsabschluss 2025 zeigt besorgniserregende Entwicklung

Der Rechnungsabschluss der Stadt Wien für das Jahr 2025 weist einen Anstieg der Schulden auf 15 Milliarden Euro aus. Im Interview analysiert WIFO-Experte Pitlik die prekäre Finanzlage und die unzureichenden Konsolidierungsmaßnahmen.

Der Rechnungsabschluss der Stadt Wien für das Jahr 2025 liegt seit Mitte Mai zur öffentlichen Einsicht auf. Die Zahlen offenbaren eine alarmierende Entwicklung: Die Gesamtschulden der Stadt sind auf rund 15 Milliarden Euro gestiegen, eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2019, als die Schulden noch bei 7,2 Milliarden Euro lagen.

Das Defizit im Maastricht-relevanten Bereich ist von 1,2 Milliarden im Jahr 2023 auf 2,4 Milliarden im Jahr 2025 angewachsen. Das Pro-Kopf-Defizit stieg von 900 auf fast 1.200 Euro. Diese Zahlen zeigen, dass die Konsolidierungsbemühungen der Stadt bisher nicht ausreichen, um die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen. Die Stadt Wien hatte im Budgetvoranschlag für 2025 ein Defizit von 2,2 Milliarden Euro veranschlagt, musste jedoch im Laufe des Jahres aufgrund der schlechten Wirtschaftslage und höherer Ausgaben eine Korrektur vornehmen.

Letztendlich schloss das Jahr mit einem Defizit von 2,8 Milliarden Euro, was eine Verbesserung gegenüber dem Worst-Case-Szenario von 3,8 Milliarden darstellt, aber dennoch über dem ursprünglichen Plan liegt. Die Finanzlage der Stadt ist angespannt, und es zeichnet sich ab, dass die Schulden in den nächsten Jahren weiter steigen könnten, wenn nicht gegengesteuert wird. Im Gespräch mit dem FALTER analysiert WIFO-Experte Peter Pitlik die Situation.

Er stellt klar, dass die Stadt zwar im Vergleich zum Worst-Case-Szenario eine Milliarde eingespart habe, gemessen am ursprünglichen Budgetvoranschlag für 2025 jedoch 600 Millionen Euro schlechter dastehe. Der Erfolg liege höchstens darin, das Schlimmste abzuwenden. Pitlik weist darauf hin, dass die Stadt erst mit dem Budget 2026 wirklich zu konsolidieren begann, da der Budgetvoranschlag für 2025 noch aus dem Jahr 2023 stammt, als die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs noch nicht voll absehbar waren.

Die Effekte der Ende 2024 und Anfang 2025 beschlossenen Sparmaßnahmen würden sich daher erst im Rechnungsabschluss 2026 niederschlagen. Einige Maßnahmen wie der Aufschub des Öffi-Ausbaus oder die Kürzung von Förderungen hätten bereits Wirkung gezeigt, doch das Sorgenkind bleibe die hohe Verschuldung. Pitlik betont, dass die Schuldendynamik in Wien besonders problematisch sei: Zwar hätten viele Bundesländer ihre Schulden während der Pandemie erhöht, aber nur wenige eine so deutliche Verschlechterung wie Wien erlebt. Die Schuldenentwicklung seit 2019 ist besonders besorgniserregend.

Während die Fiskalregeln in Europa aufgrund der Pandemie ausgesetzt waren, nutzte die Stadt Wien offenbar die Gelegenheit, die Neuverschuldung massiv auszuweiten. Nun zahlt sie die Rechnung: Die Zinsbelastung wächst und schränkt den Handlungsspielraum für Investitionen ein. Pitlik vergleicht die Situation mit einem Privathaushalt: Wenn die Kreditkarte bis zum Anschlag ausgereizt werde, könne man irgendwann keine größeren Anschaffungen mehr tätigen. Die Stadt müsse dringend einen glaubwürdigen Konsolidierungspfad vorlegen, um die Schuldenquote zu senken und wieder fiskalpolitische Spielräume zu gewinnen.

Ohne Gegensteuerung drohe eine Abwärtsspirale, in der immer mehr Geld für Zinsen ausgegeben werden müsse, was die öffentlichen Dienstleistungen beeinträchtige. Strukturelle Ausgaben wie die hohen Pensionslasten oder die Finanzierung der Gesundheitsversorgung müssten dringend angepasst werden. Die Diskussion um den Rechnungsabschluss wird die kommenden Monate prägen. Die Oppositionsparteien fordern eine Offenlegung der Sparmaßnahmen und kritisieren die fehlende Transparenz der Stadtregierung.

Die Stadtregierung hingegen verweist auf die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage und die hohen Ausgaben infolge von Inflation und Energiekrise. Langfristig wird sich Wien entscheiden müssen, ob es weiter Schulden aufnimmt oder ob es zu einer echten Konsolidierung kommt. Die Bürgerinnen und Bürger werden die Folgen in den kommenden Haushalten spüren, wenn weniger Geld für Infrastruktur, Bildung oder Soziales zur Verfügung steht.

Experten fordern daher eine umfassende Reform der Wiener Finanzpolitik, die nicht nur auf kurzfristige Einsparungen setzt, sondern auch die Einnahmenseite stärkt. Ohne eine solche Revision könnte die Stadt in eine finanzielle Schieflage geraten, die Generationen belasten würde





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