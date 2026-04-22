Wiener Rathaus ehrt langjährige Ehepaare

Die Stadt Wien lud 270 Paare zu einem festlichen Empfang im Rathaus ein, um ihre goldenen, diamantenen oder Gnadenhochzeiten zu feiern. Bürgermeister Ludwig würdigte die Leistung der Paare und blickte auf die Vergangenheit zurück.

Goldene, diamantene oder sogar Gnadenhochzeiten: Das Wiener Rathaus lädt Paare zum Jubiläum ein. Ein Nachmittag voller schöner Erinnerungen, umtriebiger Bezirksvorsteher – und guten Ratschlägen fürs Zusammenbleiben.

Im Wiener Rathaus versammelten sich am Montagnachmittag 270 Ehepaare, um ihre langjährige Verbundenheit zu feiern. Die Stadt Wien ehrte Paare, die seit 50 Jahren oder sogar länger verheiratet sind, mit einem festlichen Empfang im Festsaal. Die Veranstaltung bot eine Gelegenheit für die Paare, sich an gemeinsame Erlebnisse zu erinnern und sich mit anderen Jubilaren auszutauschen. Die Atmosphäre war geprägt von Freude, Nostalgie und dem Bewusstsein einer langen, gemeinsam verbrachten Lebenszeit.

Der Festsaal war entsprechend vorbereitet, mit barrierefreien Zugängen und einer angenehmen Atmosphäre. Kaffee, Mineralwasser und Wein vom Cobenzl wurden serviert, während Bezirksvorsteher ihre „Jubelpaare“ persönlich begrüßten. Die Feierlichkeit ist eine jährliche Tradition, die jedoch aufgrund demografischer Veränderungen rückläufig ist. Während 1969 noch 8,5 Ehen pro 1000 Einwohner geschlossen wurden, sank diese Zahl im Jahr 2019 auf nur noch fünf.

Gleichzeitig stieg das durchschnittliche Heiratsalter von Anfang 20 auf über 30 Jahre. Trotz dieser Entwicklung genießt das Hochzeitsjubiläum weiterhin große Beliebtheit bei den Paaren, nicht zuletzt wegen der finanziellen Zuwendung der Stadt Wien. Das Programm im Festsaal war minutiös geplant und umfasste musikalische Darbietungen, darunter ein Elvis-Song von Sänger Jengis. Besonders geehrt wurden die Paare, die ihre eiserne Hochzeit (65 Jahre), diamantene Hochzeit (60 Jahre), Gnadenhochzeit (70 Jahre) oder sogar die Juwelenhochzeit (72,5 Jahre) feierten.

Das Ehepaar Bissuti, das seine eiserne Hochzeit feierte, teilte sein Geheimnis für eine lange Ehe: „Von den 65 Jahren war er vermutlich 30 Jahre nicht zu Hause. Das ist besser als Tag und Nacht aneinander zu picken.

“ Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig nutzte die Gelegenheit, um den Jubelpaaren zu gratulieren und eine kleine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Er erinnerte an das Wien der 1960er Jahre, als Rudolf Kirchschläger Bundespräsident war und autofreie Tage eingeführt wurden. Ludwig betonte die Bedeutung der Zusammengehörigkeit und die Leistung, die es bedeutet, so lange verheiratet zu sein.

Die Zusammenkunft der Jubelpaare bot auch Politikern des Landtags die Möglichkeit, sich bürgernah zu zeigen und mit den Seniorinnen und Senioren ins Gespräch zu kommen, einer wichtigen Wählergruppe. Ein gemeinsames Foto mit dem Bürgermeister, ein kurzer Tratsch und ein Händedruck rundeten die Veranstaltung ab. Die Feier im Wiener Rathaus war somit ein gelungenes Beispiel für die Wertschätzung langer Ehepartnerschaften und ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Stadt und Bürgern.

Die Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung von Traditionen und die Freude an gemeinsamen Erinnerungen





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