Wiener Prozess gegen Beran A. wegen Terrorvorwürfen fortgesetzt

Der Prozess gegen Beran A. im Landesgericht Wiener Neustadt wurde am Donnerstag fortgesetzt. Zeugenaussagen wurden erneut erhoben, nachdem zwei Bekannte von Beran A. sagten, dass dieser ihnen gegenüber mehrfach davon sprach, 'Großes' vorzutragen, jedoch konkrete Terrorabsichten wussten sie nicht zu haben.

Am Donnerstag wurde der Prozess gegen Beran A. im Landesgericht Wiener Neustadt fortgesetzt. Zeugenaussagen wurden erneut erhoben, nachdem zwei Bekannte von Beran A. sagten, dass dieser ihnen gegenüber mehrfach davon sprach, 'Großes' vorzutragen, jedoch konkrete Terrorabsichten wussten sie nicht zu haben.

Zunächst wurde Luca K., der ehemalige Freund von Beran A., in Handschellen geführt und widersprach dessen Aussagen in mehreren Punkten. Luca K. wurde im vergangenen Juli wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu zwei Jahren Haft verurteilt. Im Jänner fasste er eine sechsmonatige Zusatzstrafe aus einer Gewaltattacke. Luca K. sitzt seit 7.

August 2024 in Haft. Ein zweiter Bekannter von Beran A. meinte, dieser habe in den Wochen vor den Konzerten davon gesprochen, dass er 'Großes' vorhabe. Als er nachgefragt habe, sei der Angeklagte nicht darauf eingegangen und habe nur gemeint: 'Du wirst es erfahren.





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