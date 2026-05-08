Wiener Polizei richtet Schutzzone bei U6-Station Gumpendorfer Straße ein

Nach jahrelanger Kritik hat die Wiener Polizei eine Schutzzone im Bereich des Fritz-Imhoff-Parks eingerichtet, um die Probleme rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße anzugehen. Die ÖVP begrüßt die Maßnahme, fordert aber weitere Schritte.

Nach jahrelanger Kritik an den Zuständen rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße hat die Wiener Polizei am Freitag, den 8. Mai, eine Schutzzone im Bereich des Fritz-Imhoff-Parks eingerichtet, in der Nähe der als Drogen-Hotspot bekannten U-Bahnstation.

Die neue Regelung sieht ein Alkoholverbot in der Umgebung des Wiener Westbahnhofs vor, bei dessen Verletzung Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro drohen. Die Wiener ÖVP begrüßt diese Maßnahme als überfällig und notwendigen Schritt. Jahrelang seien die Probleme rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer und die U6-Station von SPÖ und Neos ignoriert und verharmlost worden, kritisieren die VP-Politiker Gerhard Hammerer und Felix Ofner. Erst durch den beharrlichen Druck der ÖVP und der betroffenen Anrainer komme nun endlich Bewegung in die Sache.

Die neue Schutzzone sei ein erster wichtiger Schritt, doch stehe man erst am Anfang. Die Wiener ÖVP hatte diese Maßnahme schon lange gefordert und dabei auf das erfolgreiche Vorbild Wiener Neustadt verwiesen. Die Schutzzone soll vor allem Kinder und Jugendliche schützen, das Sicherheitsgefühl erhöhen und der Polizei wirksamere Eingriffsmöglichkeiten gegen Drogenhandel und Störungen geben. Die ÖVP kritisiert den bisherigen Umgang der Stadtregierung mit den Problemen rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer scharf.

Die Menschen im Grätzl seien von SPÖ und Neos seit Monaten vertröstet worden, Sicherheitsgipfel seien angekündigt und dann abgesagt worden, Konzepte versprochen, aber bis heute nicht geliefert worden. Jetzt gebe es endlich erste konkrete Maßnahmen, die die ÖVP ausdrücklich begrüße. Hammerer fordert eine Anrainerversammlung, damit die Betroffenen selbst zu Wort kommen. Auch Ofner kritisiert die bestehende Drogenpolitik der Stadt Wien und fordert weitere Schritte.

Die aktuelle Sucht- und Drogenstrategie beruhe auf einem Konzept aus dem Jahr 1999, in dem das Jedmayer nicht einmal erwähnt werde, obwohl mehr als 72 Prozent aller Spritzenabgaben und 82 Prozent aller Spritzentauschkontakte auf diesen Standort entfielen. Die massive Belastung spüren die Menschen im Grätzl an der Grenze zwischen Mariahilf und Rudolfsheim-Fünfhaus Tag für Tag.

Die ÖVP fordert die vollständige Umsetzung ihres bereits vorgelegten Fünf-Punkte-Pakets, das unter anderem eine Alkoholverbotszone im Bereich der U6-Station, weitere Schutzzonen, einen permanenten Sicherheitsdienst der Wiener Linien, mehr Sozialarbeiter sowie Videoüberwachung und Notrufsäulen umfasst





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