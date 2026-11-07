Wiener Polizei klärt fünf Raubüberfälle auf Senioren auf

Die Wiener Polizei hat einem 27-jährigen Slowaken fünf Raubüberfälle auf ältere Menschen nachgewiesen. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Josefstadt.

Die Wiener Polizei hat einem 27-jährigen Slowaken fünf Raubüberfälle auf betagte Senioren nachgewiesen. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien, vertreten durch deren Sprecher Markus Dittrich, am Samstagmittag mit. Der Mann war Anfang September festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte soll zwischen dem 18. Juli und dem 26. August in verschiedenen Bezirken Wiens vier Männer und eine Frau im Alter von 68 bis 85 Jahren überfallen haben. Alle Taten ereigneten sich am helllichten Tag, und mehrere Betroffene erlitten teils schwere Verletzungen.

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Wie der mutmaßliche Räuber seine Opfer auswählte

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den Betroffenen um reine 'Zufallsopfer'. Der 27-Jährige soll sie nach dem Einkaufen oder auf dem Heimweg verfolgt haben, nachdem sie in Supermärkten ihre Besorgungen erledigt oder aus U-Bahn-Garnituren ausgestiegen waren.

Die Gewalt war nach Darstellung der Ermittler brutal. Der Slowake stieß seine Opfer zu Boden, teilweise schubste er sie über Treppenstufen hinab. Anschließend nahm er die Wertsachen an sich und ließ die Betroffenen in ihrer Lage zurück. Der Zeitraum der Serie umfasste damit mehr als fünf Wochen.

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Die Polizei geht als Hintergrund von Beschaffungskriminalität aus. Der Mann ist wegen Eigentumsdelikten und nach dem Suchtmittelgesetz vorbestraft. Er hatte in Wien weder einen festen Wohnsitz noch einen Unterstand.

Schwere Verletzungen bei mehreren Opfern

Den 85-Jährigen attackierte der Beschuldigte direkt an dessen Wohnungstür, als der Senior gerade seine Straßenschuhe ausziehen wollte. Nach einem Schlag ins Gesicht versuchte der Täter, dem Mann eine Umhängetasche zu entreißen.

Weil sich das Opfer heftig zur Wehr setzte, schleifte der Täter den 85-Jährigen mehrere Meter mit, ehe dieser losließ. Der Pensionist wurde dabei erheblich im Gesicht verletzt.

Eine 68-Jährige erlitt massive Kopfverletzungen, nachdem sie der Beschuldigte zu Boden gestoßen hatte und sie auf einer Treppenkante aufprallte. Ein 69-jähriger Mann wurde im Innenhof seiner Wohnhausanlage angegriffen und hatte aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung keine Chance, sich zu wehren.

Auch einer stark sehbeeinträchtigten Frau nahm der Slowake die Geldbörse ab. Er attackierte sie in ihrem Stiegenhaus und stieß sie anschließend die Treppe zum Kellerabteil hinab.

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Festnahme nach Einbruchsdiebstahl in Wien-Neubau

Die Ermittler nahmen den Verdächtigen am 1. September fest, nachdem er zuvor einen Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal in Wien-Neubau verübt hatte. Während der Erhebungen stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um den seit längerem gesuchten Räuber handelte.

Der Mann war zuvor von verschiedenen Überwachungskameras aufgenommen worden. Diese Aufnahmen wurden in den Erhebungen zur Identifizierung herangezogen, woraufhin der Slowake mit den Überfällen in Verbindung gebracht werden konnte.

Untersuchungshaft und laufende Ermittlungen

Der 27-Jährige befindet sich derzeit in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs- und Fluchtgefahr angenommen.

Gegen den Mann wird vorerst wegen schweren Raubes in fünf Fällen sowie wegen Einbruchsdiebstahls und diverser anderer Delikte ermittelt. Der Vorwurf gilt nach Angaben der Polizei als vorläufig, weil die Erhebungen noch andauern.