Wiener Polizei geht weiter gegen Raser und Poser in der Innenstadt vor

Schwerpunkteinsätze mit zahlreichen Strafen: Die Polizei verstärkt die Kontrollen in der Wiener City gegen Raser, Poser und illegale Fahrzeugumbauten. Stadtbewohner klagen über Lärm und gefährliche Fahrmanöver. Bezirksvorsteher Figl unterstützt die Maßnahmen.

Nach zahlreichen Beschwerden von Anrainern und Gewerbetreibenden setzt die Wiener Polizei ihre Schwerpunktaktionen gegen Raser und Poser in der Innenstadt fort. Bei einem erneuten Planquadrat rund um die bekannten Szene-Treffpunkte wie Rotenturmstraße, Hoher Markt, Tuchlauben und Brandstätte griffen die Beamten erneut durch.

Die Bilanz des jüngsten Einsatzes: 58 Anzeigen, 21 Organmandate, eine Kennzeichenabnahme sowie 20 Alko-Vortests. Vier Lenker wurden direkt dem Schnellrichter vorgeführt. Die Polizei kündigte an, auch in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt Kontrollen durchzuführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Lebensqualität in der City zu verbessern. Bereits seit dem Frühjahr 2024 laufen diese Schwerpunktmaßnahmen, bei denen insgesamt über 300 Anzeigen und mehr als 150 Organmandate ausgestellt wurden.

Die Beamten setzen dabei auf eine Mischung aus uniformierten und zivilen Streifen, Radargeräten und Videoüberwachung, um die Raser und Poser zu überführen. Besonders in den Abend- und Nachtstunden sind die Einsatzkräfte präsent, da die Lärmbelästigung dann am stärksten ist. Die Stadt Wien unterstützt die Aktionen mit zusätzlichen Mitteln für die Polizei und plant, die rechtlichen Rahmenbedingungen für härtere Strafen zu verschärfen. Besonders in den Sommermonaten kommt es in der Wiener Innenstadt regelmäßig zu nächtlichen Lärmbelästigungen durch hochmotorisierte Fahrzeuge.

Poser und Raser nutzen die engen Gassen und breiten Straßen der Altstadt für ihre gefährlichen Manöver. Anwohner berichten von ohrenbetäubendem Motorenlärm, quietschenden Reifen und riskanten Überholmanövern noch in den frühen Morgenstunden. Die Polizei hat daher die Präsenz in diesen Gebieten erhöht und setzt auf gezielte Planquadrate, um die Szene zu stören und Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Neben Geschwindigkeitsüberschreitungen werden auch illegale Umbauten an Fahrzeugen wie manipulierte Auspuffanlagen oder übertriebene Tieferlegungen geahndet.

Die Beamten führten zudem zahlreiche Alkoholvortests durch, was zur Anzeige mehrerer alkoholisierter Lenker führte. Die genauen Standorte der Kontrollen werden bewusst variiert, um Überraschungseffekte zu erzielen. Zusätzlich werden die Kennzeichen der beanstandeten Fahrzeuge erfasst und bei Wiederholungstätern die Strafen verschärft. Die Bevölkerung ist aufgerufen, verdächtige Beobachtungen über die Polizei-App zu melden.

In den sozialen Medien tauschen sich die Anwohner über die Hotspots aus, was die Polizei bei ihrer Planung unterstützt. City-Bezirksvorsteher Markus Figl von der ÖVP unterstützt den harten Kurs der Exekutive. Er betonte, die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner hätten höchste Priorität. Raserei, Lärm und gefährliches Verhalten würden nicht toleriert.

Figl erklärte, die Stadt werde den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Wer andere beeinträchtige, müsse mit strengen Kontrollen und entsprechenden Konsequenzen rechnen. Auch die Polizei kündigte an, die Aktionen nicht nur auf die Innenstadt zu beschränken, sondern bei Bedarf auf andere Bezirke auszuweiten. Die Bevölkerung wird gebeten, verdächtige Beobachtungen zu melden, um die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu verbessern.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Maßnahmen die gewünschte Wirkung zeigen und die Zahl der Beschwerden zurückgeht. Die Polizei stellte klar, dass es sich um eine langfristige Strategie handle. Täter müssten mit empfindlichen Geldstrafen, Führerscheinentzug und in schweren Fällen sogar mit Haftstrafen rechnen. Die Stadt prüft zudem den Einbau von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen an besonders neuralgischen Punkten.

Die Kombination aus Prävention, Kontrolle und Repression soll die Verkehrskultur in der Wiener Innenstadt nachhaltig verbessern. Die jüngsten Erfolge motivieren die Behörden, das Tempo beizubehalten





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