Wiener ÖVP fordert verpflichtende Radfahrprüfung für alle Volksschüler

Die Wiener ÖVP fordert eine verpflichtende Radfahrprüfung für alle Volksschüler. Hintergrund sind aktuelle Zahlen zu den Radkursen in der Bundeshauptstadt.

Immer mehr Radfahrer drängen sich in Wien auf den Radwegen und Straßen. Die Gefahr für alle steigt dabei. Das sorgt jetzt in Wien für Diskussionen.

Die Wiener ÖVP fordert eine verpflichtende Radfahrprüfung für alle Volksschüler. Hintergrund sind aktuelle Zahlen zu den Radkursen in der Bundeshauptstadt. Jedes Jahr besuchen rund 7.000 Kinder entsprechende Kurse. Insgesamt gibt es in Wien aber rund 20.000 Schüler in den vierten Klassen.

Damit absolviert nur etwa jedes vierte Kind die Ausbildung. Aus Sicht der Radlobby ist das Problem nicht mangelndes Interesse, sondern ein zu kleines Angebot. Laut Sprecher Roland Romano seien die vorhandenen Kurse vollständig ausgelastet.

'Die Kurse, die es gibt, sind ausgebucht. Lehrer, Eltern und Kinder nutzen die Möglichkeiten gerne. Wir sehen den Bund, aber auch Wien in der Pflicht, mehr Radkurse anzubieten, damit wirklich jedes Schulkind einen Kurs und die Prüfung machen kann.

' Die freiwillige Radfahrprüfung wird von der Polizei durchgeführt. Wer sie besteht, darf bereits vor dem zwölften Geburtstag alleine mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs sein. Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten?

Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter.

Achtung, Radfahrer: Klingeln alleine reicht nicht aus.

'Das ist unser Aufruf, dass das den Kindern ermöglicht wird und wirklich alle Kinder auch praktisch einen Radfahrführerschein machen können, damit sie eben sicher unterwegs sind in dieser Stadt', sagt Figl laut ORF. Doch genau hier liegt das Problem. Die Stadt meint, der Polizei fehle das nötige Personal, um deutlich mehr Prüfungen durchzuführen. Für zusätzliche Radkurse wäre außerdem mehr Geld vom Bund notwendig. Angesichts des aktuellen Sparkurses sei das derzeit nicht vorgesehen





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