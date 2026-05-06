Wiener Neustadt erweitert Videoüberwachung: Hauptplatz, Wiener Straße und Bahnhofsvorplatz unter Beobachtung

Die Stadt Wiener Neustadt setzt ihre Pläne zur Ausweitung der Videoüberwachung um. Neben der Partymeile Herrengasse werden nun auch Teile des Hauptplatzes, der Wiener Straße und des Bahnhofsvorplatzes überwacht. Die Maßnahme soll die Sicherheit in der Innenstadt und am Bahnhof erhöhen.

NÖN.at setzt Cookies ein, um regionalisierte Inhalte und ein optimales Online-Erlebnis zu bieten. Es wird empfohlen, die Speicherung von Cookies im Browser zu erlauben. Bei Unsicherheit helfen folgende Links: Landespolizeidirektor Franz Popp, Innenminister Gerhard Karner, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Polizeikommandant Manfred Fries präsentierten an der Ecke Hauptplatz/Wiener Straße die geplante Erweiterung der Videoüberwachung .

Nun steht fest: Teile des Hauptplatzes, der Wiener Straße und des Bahnhofsvorplatzes werden künftig videoüberwacht. Die NÖN hatte berichtet, dass die Stadtführung gemeinsam mit der Polizei beim Innenministerium einen Antrag auf Ausweitung der bestehenden Überwachung am Bahnhof und in der Innenstadt gestellt hat. Diese Maßnahme wird nun umgesetzt. Am Bahnhofsgelände, das seit Jahren als Schutzzone gilt, wird die Überwachung auf den Bahnhofsvorplatz erweitert.

In der Innenstadt werden nicht nur die Partymeile Herrengasse, die seit 2006 überwacht wird, sondern auch Teile der angrenzenden Wiener Straße und des Hauptplatzes unter Beobachtung stehen. Die bestehende Anlage in der Herrengasse wird modernisiert und um zusätzliche Kameras ergänzt, um die Überwachung sicherheitsrelevanter Bereiche zu verbessern, wie die Stadt mitteilt. Grundlage für die Erweiterung ist ein Einsatzkonzept des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt, das gemeinsam mit dem Magistrat der Stadt ausgearbeitet wurde.

Bürgermeister Klaus Schneeberger sieht darin einen Meilenstein für die Sicherheit in Wiener Neustadt: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass das Innenministerium und das Stadtpolizeikommando unsere Initiative zur Ausweitung der Videoüberwachung so schnell aufgegriffen und nun umgesetzt haben. Gemeinsam haben wir in der Innenstadt und am Bahnhof bereits viel für die Sicherheit der Bevölkerung getan. Mit dieser Maßnahme setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, der sowohl die objektive Sicherheit als auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen erhöhen wird.

“ Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betont, dass viele Städte und Gemeinden den Wunsch geäußert haben, die Rahmenbedingungen für die Installation von Videoüberwachung zu erleichtern. „Diesen Schritt haben wir im vergangenen Jahr als Innenministerium gesetzt“, sagt Karner. „Die Prüfung und Umsetzung muss vor Ort entschieden werden – nicht vom Schreibtisch in Wien aus. Denn die Gemeinden und Sicherheitsbehörden vor Ort kennen die Situation am besten.

“ Die Sicherheit der Bevölkerung habe dabei stets oberste Priorität. SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger begrüßt die Maßnahme als wichtigen Schritt in die richtige Richtung, bleibt aber bei seiner Forderung nach einem Wachzimmer am Bahnhof: „Man sieht, dass es sich auszahlt, wenn man an dem Thema dran bleibt.

“ Die Anschaffungskosten liegen im niedrigen sechsstelligen Bereich und werden zwischen der Landespolizeidirektion Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt geteilt. Derzeit startet der Angebots- und Beschaffungsprozess. Die Umsetzung hängt von den Lieferzeiten der Kameras ab und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht exakt definiert werden – jedenfalls aber noch in diesem Jahr





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