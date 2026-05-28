Wiener Mutter klagt über wiederholte Bissvorfälle im Kindergarten

Eine zweijährige Wienerin wird im Kindergarten mehrfach gebissen, trotz Winterkleidung mit zwei Hosen hinterlassen die Bissspuren tiefe Abdrucke. Die Betreuerinnen reagierten zunächst nicht, der Kindergarten erklärte, man habe nichts gesehen. Nach einem Umzug in eine andere Einrichtung passiert erneut ein Biss. Die Einrichtung betont, alle Maßnahmen ergriffen zu haben, die Aufsichtspersonen waren mit Toilettengängen beschäftigt, hätten aber den Überblick behalten. Die Mutter warnt andere Eltern und fordert mehr Aufmerksamkeit.

Eine Wiener Mutter berichtet von wiederholten Bissvorfällen mit ihrer zweijährigen Tochter in einem Kindergarten im Bezirk Meidling. Trotz Winterkleidung mit zwei Hosen hinterließ ein Biss tiefe Spuren am Bein des Kindes, die deutlich sichtbar waren.

Die anfängliche Reaktion des Kindergartens wurde von der Mutter als unbefriedigend empfunden, da die Vorwürfe mit einer normalen Entwicklungsphase von Kindern abgetan und zunächst keine Maßnahmen ergriffen wurden. Nach einigen Wochen wurde ein Platz in einer anderen Einrichtung gefunden, doch bereits im April, nur wenige Wochen nach dem Umzug, kam es erneut zu einem Biss, wieder ohne that die Betreuerinnen den Vorfall bemerkt hätten.

Der beschuldigte Kindergarten teilte mit, dass die Erzieherinnen nach der ersten Meldung alle notwendigen Schritte unternommen hätten, jedoch seien sie erst nachträglich durch die Mutter auf das beißende Kind aufmerksam geworden. Zum Vorwurf mangelnder Aufsicht erklärte die Einrichtung, die Betreuerinnen waren zwar mit der Begleitung mehrerer Kinder zur Toilette beschäftigt, hätten jedoch stets den Kontakt zu den anderen Kindern über ein Fenster aufrechterhalten.

Die Mutter erhielt zudem von einer anderen Eltern, dass auch deren Kind verletzt wurde, und warnt andere Eltern davor, ihre Kinder täglich nach Verletzungen zu untersuchen. Inzwischen ist das Kind in einem neuen Kindergarten in einem anderen Bezirk untergebracht, wo die Direktorin sofort einen professionellen Eindruck hinterließ





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