In der Wiener Innenstadt dürfen kostümierte Mozart-Ticketverkäufer ab dem 1. Juli an mehreren prominenten Orten wie Stephansplatz und Kärntner Straße nicht mehr tätig sein. Das Verbot reagiert auf Beschwerden. Ein Anbieter äußert sich erleichtert über das Fortbestehen des Geschäfts, befürchtet aber einen Andrang auf die verbliebenen Standorte.

Ab dem 1. Juli 2026 werden kostümierte Mozart-Verkäufer an mehreren zentralen Plätzen in der Wien er Innenstadt kein Konzertticket mehr anbieten dürfen. Diese Maßnahme resultiert aus einer Vielzahl von Beschwerden der Bevölkerung und des Wien er Tourismus sektors über die aggressive Ticketvermarktung und die damit verbundene Belästigung von Passanten.

Das Verbot betrifft konkret den Stephansplatz, die Kärntner Straße, den Graben, den Stock-im-Eisen-Platz sowie den Herbert-von-Karajan-Platz vor der Wiener Staatsoper. Wer an diesen Orten zukünftig Tickets für Mozart-Konzerte erwerben möchte, wird dies nicht mehr tun können. Bei Zuwiderhandlung gegen die neue Regelung drohen den Verkäufern Bußgelder von bis zu 700 Euro. Es handelt sich dabei nicht um ein generelles Verbot, vielmehr werden den Anbietern bestimmte Standorte entzogen, während an anderen Plätzen der Verkauf unter bestimmten Auflagen weiterhin erlaubt bleibt.

Die Entscheidung wurde von der zuständigen Magistratsabteilung (MA 36) getroffen und steht im Kontext eines längeren Ringens um die Regulierung dieses umstrittenen Gewerbes. Das Management des Unternehmens "Wiener Mozart Konzert", das mehrere Standorte in der Innenstadt bewirtschaftet, hat sich nun zu der neuen Situation geäußert. Geschäftsführer Ferdinand Hutter-Germ äußerte sich erleichtert darüber, dass der Verkauf von Konzerttickets nicht gänzlich untersagt wird.

Sein Verständnis dafür sei, dass es in der Stadt weiterhin Mozart-Verkäufer geben dürfe, und dies sei auch zu begrüßen, auch wenn die Anzahl der erlaubten Standorte schrumpfe. Er wies darauf hin, dass seine eigenen Verkäufer nie am Stephansplatz tätig waren, der nun ebenfalls zum Sperrgebiet wird. Ebenso betroffen ist der Herbert-von-Karajan-Platz. Das Unternehmen hatte bisherige Bewilligungen für den Zeitraum vom 1.

Jänner bis 30. Juni 2026 erhalten. Bereits Anfang Mai habe man bei der MA 36 neue Anträge für das zweite Halbjahr 2026 eingereicht, und zwar für folgende Plätze: Herbert-von-Karajan-Platz (wird jedoch künftig gesperrt), Neuer Markt, Michaelerplatz, Opernring 2, Albertinaplatz, Mahlerstraße/Ringstraßengalerien und Musikvereinsplatz. Hutter-Germ gab an, dass bislang noch keine Rückmeldung der Behörde eingetroffen sei, man aber mit Ausnahme des Herbert-von-Karajan-Platzes mit positiven Bescheiden für die beantragten Standorte rechne.

Die neue Regelung führt jedoch zu einer erheblichen Verschiebung der Standortkonzentration. Da viele companies, die bisher an den nun gesperrten Orten wie Stephansplatz oder Stock-im-Eisen-Platz tätig waren, ihre Anträge auf andere, noch genehmigungsfähige Plätze verlegen könnten, befürchtet das Wiener Mozart Konzert einen stark erhöhten Andrang und damit verbunden eine intensivere Konkurrenzsituation. Dies könnte zu einer Überfüllung der verbliebenen Standorte und möglicherweise zu weiterem Unmut bei Touristen und Einheimischen führen.

Bereits im Vorfeld habe man diese Bedenken in Schreiben an die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und an Wien Tourismus kommuniziert, jedoch bislang keine konkreten Antworten oder Lösungsvorschläge erhalten. Die Unsicherheit über die künftige Vergabepraxis der Lizenzen und die Kapazitäten der verbleibenden Plätze bleibt therefore bestehen. Das Unternehmen hofft auf eine faire und transparente Zuteilung, um einen ruinösen Wettbewerb zu vermeiden und die Qualität des Service für die Besucher Wiens aufrechtzuerhalten.

Die Entwicklung zeigt, dass die Stadtverwaltung aktiv gegen die Kommerzialisierung der öffentlichen Räume in der Altstadt vorgeht, dabei aber weiterhin auf ein differenziertes Konzept setzt, das einen gewissen Verkauf von Touristentickets erlaubt, diesen jedoch räumlich und möglicherweise auch quantitativ begrenzt





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