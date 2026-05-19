Wiener mit permanentem Brummen im Garten: "Alles sinnlos"

Ein Wiener hat seit zwei Jahren ein erbitterter Streit mit einem Nachbarn, weil die Pool-Pumpe des Nachbarn permanenten Lärm verursacht. Der betroffene Mann ist so empfindlich auf das Brummen reagiert, dass er nur noch mit Kopfhörern rumläuft und das Leben mit dem Garten am Stadtrand von Wien zum Albtraum geworden ist.

Statt Ruhe bestimme"eines permanentes Brummes" das Leben eines hellhörigen Wien ers. Um die Pool-Pumpe des Nachbarn tobt nun ein erbitterter Streit. Na brumm! Für Andreas R. (69) und seine Frau ist der Traum vom eigenen Garten am Stadtrand von Wien zum Albtraum geworden.

Seit vor zwei Jahren sein Nachbar nebenan eingezogen ist, wird sein Alltag von einer sanft-surrenden Pool-Pumpe bestimmt.seit 2024 nicht mehr verwendet, ich halte den Lärm nicht aus", ist der verheiratete Unternehmer völlig verzweifelt. Früher habe er gemeinsam mit der Gattin gemütlich auf der Terrasse Kaffee getrunken, nun sei"alles sinnlos". Der gelernte Lasertechniker reagiert besonders empfindlich auf das penetrante Brummen.

"Diese Pumpe dröhnt so, dass man es überall im Haus hört. Nur meineretten mich. Ich laufe zu 90 Prozent nur noch mit Kopfhörern herum", so Andreas R. – selbst beim Essen trage er sie mittlerweile.

"Das ist alles wirklich ein Albtraum! ". Nicht nur im Freien, sondern auch im Haus sei der Dauerton"mit Frequenzspitzen mit bis 240 Hz in jedem(! ) Raum deutlich wahrnehmbar", moniert der Hausbesitzer.stieß auf taube Ohren.

Der Anwalt der Familie sieht viel Lärm um Nichts und erklärte, es handle sich – wenn überhaupt – um"ortsübliche Schallemission". Die Pool-Pumpe sei sofort nach Inbetriebnahme dämmend verschalt und mit einer Zeituhr versehen worden





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