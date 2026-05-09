Wiener Meister UHK Krems und HC Hard in Bank

Die Meister UHK Krems und HC Hard haben in ihren Hauptrunden-Playoffs bereits denMVP verpasst und müssen in Bank sitzen, während derweil Bad Vöslau und die BT Füchse für die Viertelfinalserie bestreiten. Ferlach sieht erstmals in der Runde der besten vier dabei und trifft auf die Wiener, die erneut ins Halbfinale einziehen.

Die Meister UHK Krems verloren das entscheidende dritte Spiel der 'best of three'-Serie beim SC Ferlach mit 27:31 (14:18). Vizemeister HC Hard musste sich im Heimspiel den Fivers WAT Margareten mit 31:33 (14:15) geschlagen geben.

Grunddurchgangssieger Bad Vöslau und die BT Füchse hatten ihre Viertelfinalserien in zwei Spielen für sich entschieden. Während Ferlach erstmals seit Einführung des Halbfinal-Formats in der Runde der besten vier dabei ist, sind die Fivers ein Dauergast. Die Wiener haben seit der Saison 2004/05 stets den Einzug ins Halbfinale geschafft und treffen nun auf die Füchse aus Bruck-Trofaiach. Das zweite Halbfinale bestreiten Vöslau und Ferlach





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