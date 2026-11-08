Wiener Linien führen Strafen für Essensgenuss in öffentlichen Verkehrsmitteln ein

Ab sofort zahlen Fahrgäste 50 Euro Strafe, wenn sie in der Straßenbahn essen. Die Wiener Linien greifen mit dieser Maßnahme gegen Geruchsbelästigungen, da alte Kampagnen wirkungslos blieben.

Die Wiener Linien führen ab sofort strenge Bußgeld er für den Konsum von Lebensmitteln und stark riechenden Speisen in ihren öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Betroffene Passagiere müssen künftig mit einer Geldstrafe von 50 Euro rechnen, sollten sie etwa ein Wurstsemmerl oder ein Leberkässemmerl in der Straßenbahn verzehren. Diese neue Regelung zielt darauf ab, die ungewollten Geruchsbelästigung en im Nahverkehr drastisch zu reduzieren, nachdem vorherige appellierte Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg brachten.

Herkunft der Maßnahme und Hintergrund

Die Idee für die drastischen Maßnahmen stammt ursprünglich aus persönlichen Erfahrungen von Zeitungslesern, die das Phänomen aus nächster Nähe erlebten. Ein Kollege berichtete von einer Situation in der Straßenbahn, in der der Sitznachbar geräuschvoll und intensiv von einem Wurstsemmerl aß. Der starke Geruch war für den Erzähler derart unangenehm, dass ihm regelrecht übel wurde, obwohl das Essen für den Essenden sicherlich lecker geschmeckt hat. Solche Erlebnisse sind in den Wiener Verkehrsmitteln keine Seltenheit und führen oft zu massiven Reibungen zwischen den Fahrgästen.

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Finanzierung durch Bußgelder

Die Einführung der Strafen bietet den Wiener Linien auch eine finanzielle Perspektive. Im vergangenen Monat, specifically im März, wurden insgesamt 12.000 Beanstandungen gemeldet. Wenn diese Zahlen zugrunde gelegt werden, könnten die Einnahmen durch Bußgelder monatlich satte 600.000 Euro erreichen. Diese Summe ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass Einnahmen durch Schwarzfahren aufgrund der Beliebtheit der Wiener Jahreskarte rückläufig sind. Die Strafen für Geruchsbelästigungen könnten somit eine wichtige Säule der Finanzierung werden.

Kontrolleure und Durchsetzung

Für die Durchsetzung der neuen Regeln sind 300 speziell geschulte Mitarbeiter der Wiener Linien zuständig. Diese kontrollieren regelmäßig die Fahrzeuge und ahnden Fehlverhalten rigoros. Die vorherige Strategie, die sich ausschließlich auf den Hausverstand und den Anstand der Fahrgäste verlassen hat, erwies sich als unzureichend. Eine frühere Kampagne der Wiener Linien mit dem Slogan "Host no immer kan Genierer?!" blieb offenbar erfolglos. Daher setzt man nun auf Konsequenzen und klare Regeln, um das Verhalten der Menschen im öffentlichen Raum positiv zu beeinflussen.

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Reaktion der Bevölkerung

Die Reaktionen auf die neue Regelung sind sehr unterschiedlich. Während viele Fahrgäste wie der Erzähler des Berichts das Essen in der Straßenbahn hassen und es begrüßen, dass nun Konsequenzen gezogen werden, gibt es auch Stimmen, die vor einer zu strengen Auslegung warnen. Es ist durchaus vorkommend, dass sich Menschen in der Straßenbahn laute Videos anschauen, was ebenfalls als Belästigung empfunden wird. Ein gewisses Maß an Toleranz wird dennoch gefordert, da nicht jedes Telefonat oder jeder kurzzeitige Genuss von Speise komplett unterbunden werden kann. Beispielsweise möchte niemand zehn Minuten auf den nächsten Bus warten, nur weil er sein Eis noch nicht fertig gegessen hat.

Ausblick und Zukunft

Insgesmarkiert die neue Richtlinie einen deutlichen Wandel in der Politik der Wiener Linien. Statt auf Appelle setzt man nun auf rechtliche Sanktionen und finanzielle Abschreckung. Dies soll dazu beitragen, die Lebensqualität in den überfüllten Verkehrsmitteln zu verbessern. Die Kontrolleure sind bereits im Einsatz und werden die Regeln konsequent durchsetzen. Die Öffentlichkeit wird nun sehen, ob die hohen Bußgelder tatsächlich dazu führen, dass weniger Menschen in der Straßenbahn essen, oder ob die Toleranzgrenzen verschoben werden. Die Hoffnung ist, dass die Kombination aus Kontrolle und Sanktion das Klima in den Wiener Verkehrsmitteln nachhaltig verbessert.