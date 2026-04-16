Wiener Linien beschleunigen Straßenbahnlinie D mit über 20 Maßnahmen

Die Wiener Linien investieren in die Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs und starten mit der Straßenbahnlinie D ein Pilotprojekt zur Geschwindigkeitssteigerung. Rund 64.000 Fahrgäste pro Tag sollen von verkürzten Fahrzeiten profitieren. Über 20 Maßnahmen, darunter angepasste Ampelschaltungen und die Umgestaltung von Verkehrsflächen, werden umgesetzt, um die Linie D um bis zu drei Minuten pro Richtung schneller zu machen. Langfristig sind ähnliche Beschleunigungen für weitere Linien und Busse geplant.

Die Wiener Linien nehmen die Beschleunigung ihrer öffentlichen Verkehr smittel in Angriff. Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket, das über 20 Einzelaktionen für die Straßenbahnlinie D vorsieht, soll die Fahrzeit auf dieser wichtigen Strecke um bis zu drei Minuten pro Fahrtrichtung verkürzt werden. Diese Initiative ist Teil eines größeren Vorhabens, das insgesamt 29 Straßenbahn- und 135 Autobuslinien in Wien effizienter gestalten soll.

Die ersten konkreten Schritte zur Optimierung des Betriebsablaufs wurden nun von den Wiener Linien angekündigt. Die Linie D, eine der meistfrequentierten Linien der Stadt, bedient auf einer Länge von fast zwölf Kilometern die Strecke von der Absberggasse in Favoriten bis Nußdorf in Döbling und transportiert täglich rund 64.000 Fahrgäste. Bis zum Jahr 2030 planen die Wiener Linien, jährlich zwei Millionen Euro in solche Beschleunigungsmaßnahmen zu investieren. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die intelligente Steuerung von Ampelanlagen, die den öffentlichen Nahverkehr bevorzugen wird. Ein Beispiel hierfür ist die Linie O in der Fasanstraße, wo die Straßenbahn nun den Landstraßer Gürtel schneller passieren kann. Darüber hinaus werden an sogenannten Falschparker-Hotspots Parkspuren zu Gunsten von breiteren Gehwegen und mehr Grünflächen umgewandelt. Auch auf den Gleisen selbst sollen durch die Entfernung von Abbiegespuren oder Kfz-Fahrspuren eigene Fahrstreifen für die Straßenbahnen geschaffen werden, um Behinderungen zu minimieren. Konkret auf die Linie D bezogen, werden an mehreren Schlüsselkreuzungen Ampeln für die Öffis auf Grün geschaltet, darunter an den Knotenpunkten Canettistraße/Arsenalstraße, Schottenring/Börsegasse, Schlickplatz/Maria-Theresien-Straße und Schlickplatz/Hörlgasse/Türkenstraße. Diese Anpassungen ermöglichen dem „D-Wagen“ eine zügigere Querung des Rings. Im Bezirk Wieden wird in der Goldeggasse eine Einbahnstraße in Richtung Prinz-Eugen-Straße eingerichtet, um zu verhindern, dass Autos links abbiegen und die Straßenbahn blockieren. Ebenfalls in der Prinz-Eugen-Straße fällt zwischen der Goldeggasse und der Weyringergasse eine Parkspur weg. Diese Maßnahmenbündel versprechen eine deutliche Verbesserung der Reisezeiten für die Fahrgäste der Linie D. Die Wiener Linien prüfen bereits das Potenzial für ähnliche Beschleunigungsmaßnahmen auf weiteren dichten und stark frequentierten Linien wie der 1, 2, 6, 11, 60, 71 und O. Auch im Busverkehr sind erste Schritte geplant, wobei die Linien 10A und 66A als nächste auf der Agenda stehen





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