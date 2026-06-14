Ein Gerichtsurteil hat nun das fragwürdige Boni-System der Wiener Linien aufgedeckt. Die Kontrollor in Wien erhielten sechs Jahre lang eine Prämie für die Ahndigung von Verstößen gegen die Hausordnung. Das Boni-System wird nun geändert, um sicherzustellen, dass die Kontrollor nur für die Verfolgung von Schwarzfahrern eine Prämie erhalten.

In Wien werden Schwarzfahrer bestraft und erhalten dafür ein Kopfgeld. Einige Jahre lang bekamen die Kontrollor , die diese Strafen verhängten, eine zusätzliche Prämie. Ein Gerichtsurteil hat nun das fragwürdige Boni-System der Wiener Linien aufgedeckt.

Dieses System erklärt auch ein anderes Phänomen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn jemand ohne gültigen Fahrschein erwischt wird, muss er eine Strafe zahlen. Der Kontrollor erhält dabei eine Vergütung. In Wien erhielten die Kontrollor diese Erfolgsprämie auch, wenn sie Verstöße gegen die Hausordnung ahndeten.

Das bedeutet, dass sie auch Menschen, die auf dem Bahnsteig rauchen oder den ganzen Waggon mit ihrem Geruch verpesteten, zur Kasse baten. Ein Gerichtsurteil hat nun gezeigt, dass diese Prämie auch für sechs Jahre lang gezahlt wurde, obwohl sie eigentlich nur für die Verfolgung von Schwarzfahrern gedacht war. Die Wiener Linien haben nun angekündigt, das Boni-System zu ändern. Sie werden künftig keine Prämie mehr für die Ahndigung von Verstößen gegen die Hausordnung zahlen.

Dieses Phänomen ist nicht nur in Wien aufgetaucht. In anderen Städten gibt es auch ähnliche Probleme. Die Kontrollor in diesen Städten erhalten ebenfalls eine Prämie für die Ahndigung von Schwarzfahrern. Einige Menschen sehen dies als unfair an, da sie glauben, dass die Kontrollor auch für die Ahndigung von Verstößen gegen die Hausordnung eine Prämie erhalten sollten.

Andere Menschen sehen dies als eine Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel sicherer zu machen. Das Gerichtsurteil hat nun gezeigt, dass das Boni-System in Wien nicht nur für die Verfolgung von Schwarzfahrern gedacht war, sondern auch für die Ahndigung von Verstößen gegen die Hausordnung. Dies hat nun zu einer Diskussion über das Boni-System geführt. Einige Menschen sehen dies als eine Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel sicherer zu machen.

Andere Menschen sehen dies als unfair an, da sie glauben, dass die Kontrollor auch für die Ahndigung von Verstößen gegen die Hausordnung eine Prämie erhalten sollten. Das Gerichtsurteil hat nun gezeigt, dass das Boni-System in Wien nicht nur für die Verfolgung von Schwarzfahrern gedacht war, sondern auch für die Ahndigung von Verstößen gegen die Hausordnung. Dies hat nun zu einer Diskussion über das Boni-System geführt





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