Wiener Linien: Alleinerziehende Viktoria H. droht Klage wegen fehlender Dokumente

Die Wienerin Viktoria H. muss 366,52 Euro zahlen, obwohl sie eine gültige Monatskarte hatte. Die Wiener Linien bestehen auf Nachweisdokumenten und korrekte Adressdaten.

Die alleinerziehende Mutter Viktoria H. aus Wien-Donaustadt befindet sich in einer schweren finanziellen Notsituation, nachdem die Wiener Linien eine Forderung von 366,52 Euro gegen sie geltend machen. Obwohl die 27-Jährige zu dem Zeitpunkt ihrer Kontrolle im Besitz einer ordnungsgemäß entwerteten ermäßigten Monatskarte war, fehlt ihr der vorgeschriebene Nachweis über ihre Berechtigung zur Preisermäßigung. Diese Diskrepanz hat dazu geführt, dass Inkassobüros eingeschaltet wurden und sogar eine gerichtliche Klage angedroht wurde, was für die nicht berufstätige Frau mit Mietrückständen eine extreme Belastung darstellt.

Vorgeschichte der Fahrscheinkontrolle am 30. April

Der Vorfall ereignete sich am 30. April, als Viktoria H. mit der U-Bahn unterwegs war, um ihren Sohn von der Schule abzuholen. Während der Fahrt kam ein Fahrschein-Kontrolleur hinzu, bei dem die Frau ihre ermäßigte Monatskarte vorzeigte. Das Ticket war korrekt entwertet und unterschrieben, doch es fehlte ein wichtiges Begleitdokument, das den Anspruch auf den reduzierten Preis belegt. Die Wienerin räumt diesen Fehler selbst ein und erklärte, dass ihr bewusst war, dass zusätzliche Unterlagen erforderlich sind, um die Ermäßigung vollständig nachzuweisen.

Also read Für die Baulobby bricht in der Grazer Altstadt die Goldgräberstimmung an

Verpflichtung zur Vorlage des Mobilpasses

Bei der Kontrolle erhielt Viktoria H. von der MA 40 ein Duplikat des fehlenden Dokuments, welches sie hätte vorlegen können. Sie reichte diesen erforderlichen Nachweis jedoch nicht innerhalb der von den Wiener Linien vorgegebenen Frist ein. Die Wiener Linien betonen in ihrer Stellungnahme, dass Fahrgäste mit ermäßigten Tickets bei einer Kontrolle entweder den entsprechenden Mobilpass sofort vorzeigen oder diesen innerhalb einer bestimmten Frist nachreichen müssen. Es liegt zudem in der Verantwortung der Fahrgäste, korrekte Adressdaten anzugeben, um solche Missverständnisse und daraus resultierende Kosten zu vermeiden.

Adressänderung nicht mitgeteilt führt zu Ignoranz

Eine weitere entscheidende Komponente ist, dass Zahlungsaufforderungen an die frühere Wohnadresse von Viktoria H. geschickt wurden. Dort lebte die 27-Jährige bereits seit mehr als einem Jahr nicht mehr, da sie die Adressänderung den Wiener Linien nicht bekannt gegeben hatte. Weil die Schreiben an die alte Anschrift gingen, erfuhr sie zunächst nichts von den steigenden Forderungen. Erst ein ehemaliger Nachbar machte sie darauf aufmerksam, als die Forderung bereits auf 300 Euro angewachsen war. Dieser Umstand führte dazu, dass sie die Situation erst spät realisierte und keine Möglichkeit hatte, rechtzeitig gegenzusteuern.

Advertisement

Aktueller Stand der Forderungen und Klagedrohung

Im Oktober stieg der Betrag der offenen Forderung weiter auf 366,52 Euro, wobei die Entwicklung der Inkassokosten für die Mutter unverständlich bleibt. Zuletzt wurde der Wienerin sogar eine Klage angekündigt, was die Eskalation der Angelegenheit verdeutlicht. Für die alleinerziehende Mutter war die Situation eine extreme Belastung, da sie sich die hohe Geldforderung schlichtweg nicht leisten kann. Sie bietet zwar an, die ursprüngliche Strafe zu bezahlen, weigert sich aber entschieden, auch sämtliche inzwischen aufgelaufenen Zusatzkosten zu übernehmen, da sie diese als unverhältnismäßig empfindet.

Konflikt zwischen Fahrgast und Verkehrsunternehmen

Holzer bestreitet nicht, dass sie ihren Mobilpass nicht rechtzeitig nachgereicht und ihre neue Adresse nicht bekannt gegeben hatte. Unverständlich bleibt für sie jedoch, warum sie trotz bezahlter Monatskarte und nachgewiesener Berechtigung zur Ermäßigung eine derart hohe Summe bezahlen sollte. Die Wiener Linien halten jedoch an ihrer Linie fest und verweisen auf die strikten Vorschriften bezüglich der Dokumentation von Ermäßigungen. Der Konflikt zeigt deutlich die Spannungen zwischen administrativen Anforderungen der Verkehrsbetriebe und der Realität von einkommensschwachen Fahrgästen, die oft mit komplexen bürokratischen Hürden konfrontiert werden.