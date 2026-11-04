Wiener Linien: 50 Euro Strafe bei Regelverstößen ab sofort

Die Wiener Linien verschärfen die Durchsetzung. Ab sofort müssen Fahrgäste bei Verstößen wie Essen oder lauten Telefonaten eine Mehrgebühr von 50 Euro zahlen.

Die Wiener Linien führen ab sofort eine striktere Durchsetzung der geltenden Hausordnung ein. Fahrgäste, die gegen die Regeln verstoßen, müssen mit einer sofortigen Geldbuße von 50 Euro rechnen. Diese Maßnahme gilt unter anderem für das Essen in den Fahrzeugen, das Telefonieren mit Lautsprecher oder das Ansehen von Videos ohne Kopfhörer.

Ankündigung der Verschärfung durch Stadträtin

Die zuständige Stadträtin hat die neue Politik am Mittwoch öffentlich bekanntgegeben. Sie erklärte, dass das Personal nun die Strafen aktiv verlange und nicht mehr nur vorwarnend tätig werde. Bisher erfolgte bei Verstößen meist lediglich eine Ermahnung. Mit der neuen Strategie soll diese Toleranz beendet werden, um das Fahrgastverhalten schneller zu korrigieren. Die offizielle Bezeichnung für die anfallenden Kosten lautet "Mehrgebühr".

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Start der Rücksichtskampagne der Wiener Linien

Zusätzlich zur verschärften Kontrolle startet die Wiener Linien eine weitere Öffentlichkeitskampagne. Das Motto der Initiative lautet "Host no immer kan Genierer?!". Durch Plakate und Durchsagen werden die Passagiere explizit an die Regeln erinnert. Die Kontrolloren und das Service- und Sicherheitspersonal sind aufgefordert, auf die Einhaltung der Bestimmungen zu achten. Verstöße werden fortan dokumentiert und mit der genannten Gebühr geahndet.

Führung und Reaktion der Wiener Linien

Die Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl betonte, dass Rücksichtnahme im öffentlichen Nahverkehr unerlässlich sei. Sie wies darauf hin, dass die Mehrheit der Fahrgäste sich vorbildlich verhalte. Dennoch sei eine klare Linie notwendig, um die Ruhe und Sicherheit zu gewährleisten. Die Unternehmen verweisen auf die festgeschriebenen Beförderungsbedingungen, die allen Nutzern zugänglich sind. Die Kontrolle dieser Regeln ist Hauptaufgabe des eingesetzten Personals.

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Statistische Entwicklung und Kontrollzahlen

Die Situation hat sich im Vergleich zur ersten Kampagne im vergangenen Jahr bereits verbessert. Während im März rund 12.000 Beanstandungen registriert wurden, sank die Zahl bis zum Herbst deutlich. Im Oktober des vergangenen Jahres wurden knapp 8.300 Personen wegen Verstößen zur Rede gestellt. Diese Daten belegen, dass Präventionsmaßnahmen greifen, aber ein Restproblem besteht.

Praxis der Durchsetzung von Strafen

Obwohl die Strafen nun scharf geschaltet sind, bleibt die Aufforderung zur Unterlassung störenden Verhaltens der erste Schritt. Erst wenn Fahrgäste uneinsichtig bleiben oder die Aufforderung ignorieren, wird die 50 Euro hohe Mehrgebühr fällig. Die Stadt Wien setzt damit auf eine klare Kommunikation. Die Kombination aus Warnung und konkreter Konsequenz soll das Verhalten nachhaltig ändern.