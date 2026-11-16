Wiener Landtag: Harte Debatten über MA35-Korruptionsvorwürfe

Hitze im Wiener Landtag am 16. November: FPÖ und Neos streiten über Korruptionskandal bei der MA35. Telegram-Chats und Ermittlungen dominieren die Sondersitzung.

Die Debatte um die Korruptionsvorwürfe bei der Wiener Einwanderungsbehörde MA35 hat am Montag, dem 16. November 2025, den Wiener Landtag erschüttert. Anlass für die Sondersitzung war ein Aufruf der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), um den eskalierenden Missständen und den in Telegram-Chats offengelegten Verfahrensverkäufen entgegenzutreten. Die hitzigen Auseinandersetzungen verdeutlichten die tiefgreifende politische Spaltung im Umgang mit dem behördlichen Skandal, der seit Wochen für massive Kritik an der Wiener Stadtregierung sorgt.

Telegram-Chats und Ermittlungsberichte als Auslöser

Der konkrete Auslöser für die politische Debatte waren Ausschnitte aus einem Ermittlungsbericht, die bereits zuvor medienwirksam publiziert worden waren. In den chatroffenen Kommunikationen zwischen Beschuldigten wurde explizit über finanzielle Transaktionen und die Beschleunigung oder Erledigung von Anträgen verhandelt. Ein besonders schwerwiegender Zitat aus einer Nachricht vom 15. Juni lautete: "Weil der Typ bringt uns dann andere, wenn es klappt", was auf ein geschäftesmännisches Vorgehen und die Aussicht auf zusätzliche Fälle hindeutet.

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Laut den vorliegenden Dokumenten der Staatsanwaltschaft deuteten die Chatverläufe darauf hin, dass die Beteiligten nicht nur individuelle Bestechungsgelder akzeptierten, sondern auch aktiv weitere Mandanten anwarben. Ob diese versprochene Weitervermittlung von Fällen tatsächlich stattfand, lässt sich aus den bisher veröffentlichten Ausschnitten des Ermittlungsberichts nicht eindeutig rekonstruieren. Dennoch gilt für alle in den Chats identifizierten Beschuldigten weiterhin die gesetzliche Unschuldsvermutung, solange eine gerichtliche Verurteilung nicht rechtskräftig erfolgt ist.

FPÖ kritisiert jahrelange Reformversäumnisse

Der FPÖ-Verkehrs- und Stadtentwicklungs-Sprecher Hannes Krauss führte die Hauptverantwortung auf die politische Ebene der Stadtregierung zurück. Er kritisierte scharf, dass seit den im Jahr 2021 bekannt gewordenen ersten Skandalen zwar immer wieder Reformen angekündigt wurden, die operative Realität bei der MA35 sich jedoch fünf Jahre später nicht verbessert habe. Krauss attestierte dem Verwaltungsapparat weiterhin ein strukturelles Chaos, das sich in inakzeptablen Verzögerungen, explodierenden Kosten und einem hohen Personalabgang manifestiere.

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Krauss warf der Wiener Stadtregierung vor, mit der aktuellen Debatte über die Chats lediglich von den eigentlichen strukturellen Versäumnissen abzulenken. Er betonte, dass die Inszenierung der aktuellen Enthüllungen nichts mit echter Transparenz zu tun habe. Im Gegenteil, seine Aussage implizierte, dass die langjährige Inkaufnahme von Missständen in der Einwanderungsbehörde ein systemisches Problem der bisherigen Verwaltungsführung darstelle, das nun die politische Glaubwürdigkeit der Regierungskoalition massiv erschüttere.

Neos verteidigen Kontrollmechanismen und Personal

Gegen die Vorwürfe der FPÖ wehrte sich die Neos-Partei mit der Verteidigung der bestehenden Aufsichtsstrukturen. Die Abgeordnete Dolores Peneder betonte entschieden, dass in Wien kein Platz für Korruption existiere und wies darauf hin, dass die aktuellen Ermittlungen именно durch die Nutzung der städtischen Whistleblower-Plattform in Gang gesetzt worden seien. Für die Neos ist dies ein Beleg dafür, dass die internen Kontrollmechanismen der Stadtverwaltung funktionieren und Missstände durch interne Meldewege aufgedeckt werden, statt sie zu vertuschen.

Peneder verwies zudem auf konkrete Maßnahmen, die bereits ergriffen worden seien, um die Situation zu entspannen. Dazu zählte die Entlassung des betroffenen Mitarbeiters sowie Investitionen in neues Personal und die Eröffnung eines neuen Service-Centers. Sie betonte, dass diese Schritte dazu dienten, die Einbürgerungsverfahren zu beschleunigen und die Wartezeiten für Bürger zu verkürzen, um der öffentlichen Kritik an der langsamen Bürokratie effektiv zu begegnen.

Risikogebiet Compliance und künftige Schritte

Arabel Bernecker-Thiel, ebenfalls Abgeordnete der Neos, räumte ein, dass die MA35 aufgrund ihrer spezifischen Aufgaben und der hohen Entscheidungsmacht der Bediensteten ein klassisches "Risikogebiet für Korruption" darstelle. Um dieser Gefahr zu begegnen, wurden eigene Stabsstellen für Compliance eingerichtet, die fortlaufend Schulungen und Überwachungsmaßnahmen durchführen. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass ethische Standards im Alltag der Behörde verankert werden und präventiv gegen die in den Chats gezeigten Praktiken vorgegangen wird.

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Diese strukturellen Ansätze stehen im Kontrast zu den Forderungen der FPÖ, die tiefgreifende politische Konsequenzen und eine Neuaufstellung der Behördenleitung einfordert. Die Sondersitzung am 16. November hat gezeigt, dass die beiden Koalitions- und Oppositionsparteien nach wie vor grundlegend unterschiedliche Bewertungen der Effektivität der aktuellen Gegenmaßnahmen vornehmen. Die weiteren Schritte der Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung der Telegram-Chats und die mögliche gerichtliche Aufarbeitung werden nun den politischen Druck auf die Stadtregierung weiter bestimmen.