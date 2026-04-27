Wiener Landesgericht: Freispruch für gehörlosen Mann nach Mordversuch – Einweisung angeordnet

Ein 29-jähriger gehörloser Wiener wurde nach einem Polizeieinsatz wegen dreifachen Mordversuchs angeklagt. Das Gericht sprach ihn frei, ordnete aber aufgrund eines Sachverständigengutachtens eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung an. Der Fall wirft Fragen zur Schuldfähigkeit und Kommunikation mit Menschen mit Behinderungen auf.

Ein aufsehenerregender Fall hat das Wiener Landesgericht für zwei Tage in seinen Bann gezogen. Im Zentrum stand ein 29-jähriger Wiener, der seit seiner Geburt gehörlos ist und sich nach einem intensiven und dramatischen Polizeieinsatz wegen dreifachen Mordversuch s verantworten musste.

Nun ist das Urteil gefallen: Der Angeklagte wurde vom Vorwurf des Mordversuchs freigesprochen, jedoch wurde eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung angeordnet. Der Fall wirft komplexe Fragen hinsichtlich der Schuldfähigkeit und der Kommunikation mit Menschen mit Behinderungen auf. Die Anklage stützte sich hauptsächlich auf eine einzige Handlung des Angeklagten – einen Schritt, den er während des einminütigen Einsatzes auf die hinzukommenden Polizisten gemacht haben soll.

Verteidiger Alexander Prenner argumentierte in einem leidenschaftlichen Plädoyer, das von einer Simultanübersetzerin für Gebärdensprache begleitet wurde, die kaum mit dem Tempo seines Vortrags mithalten konnte, dass diese einzelne Bewegung nicht ausreichend sei, um einen Mordversuch zu begründen. Er betonte, dass sein Mandant 'nicht der klassische Mörder' sei und dass seine Handlungen möglicherweise nicht von böser Absicht getrieben waren.

Tatsächlich relativierte auch die Staatsanwaltschaft bereits zu Beginn des Verfahrens die Schwere der Tat und räumte ein, dass der 29-Jährige möglicherweise nicht in voller Schuldfähigkeit handelte. Dennoch steht fest, dass der Mann am 15. Juni während eines Polizeieinsatzes mit einem rosafarbenen Gemüsemesser auf Beamte der WEGA (Wiener Einsatzgruppe für außerordentliche Aufgaben) losging. Bemerkenswert ist, dass er sich selbst durch acht Taser-Einsätze nicht stoppen ließ, was die Intensität der Situation unterstreicht.

Die Eskalation führte schließlich dazu, dass der Angeklagte von einer Kugel in den Bauch getroffen wurde. Eine Notoperation musste noch im Innenhof des Hauses durchgeführt werden, da der Bauchraum offen war. Der Mann lag tagelang im Koma, was sein Überleben als wahres Wunder erscheinen lässt, wie sein Anwalt Prenner betonte. Die Entscheidung des Gerichts, den Angeklagten freizusprechen, aber dennoch eine Einweisung anzuordnen, basiert maßgeblich auf einem Sachverständigengutachten.

Dieses Gutachten stufte den 29-Jährigen als unzurechnungsfähig ein, was bedeutet, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Lage war, den Unterschied zwischen richtig und falsch zu erkennen oder sein Handeln entsprechend zu steuern. Die ursprüngliche Anlasstat war ein Widerstand gegen die Staatsgewalt, der jedoch im Kontext seiner psychischen Verfassung und seiner Kommunikationsschwierigkeiten neu bewertet wurde. Die Einweisung soll sicherstellen, dass der Angeklagte die notwendige psychiatrische Behandlung und Betreuung erhält.

Es ist wichtig zu betonen, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, was bedeutet, dass es noch angefochten werden kann. Der Fall verdeutlicht die Notwendigkeit einer sensiblen und angemessenen Behandlung von Menschen mit Behinderungen im Strafrechtssystem und die Bedeutung einer effektiven Kommunikation, um Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Die Herausforderungen, die sich bei der Vernehmung und Beurteilung von gehörlosen Personen stellen, sind enorm und erfordern spezialisierte Kenntnisse und Ressourcen.

Die vorliegende Situation zeigt, dass ein bloßer Schritt nicht als Beweis für einen Mordversuch ausreichen kann, insbesondere wenn der Betroffene aufgrund seiner Behinderung möglicherweise nicht in der Lage war, die Konsequenzen seines Handelns vollständig zu verstehen





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