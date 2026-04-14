Wiener Koch wegen versuchten sexuellen Missbrauchs und Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial verurteilt

Ein 40-jähriger Koch aus Wien-Meidling wurde zu zwei Jahren bedingter Haft und Therapie verurteilt, nachdem er versucht hatte, zwei vermeintlich 12-jährige Mädchen über Instagram zu kontaktieren und zum Versand von Nacktfotos zu bewegen. Die 'Mädchen' waren verdeckte Ermittler des Bundeskriminalamts.

Ein Koch aus Wien -Meidling, der sich als pädophil bekannte, wurde zu zwei Jahren bedingter Haft und Therapie verurteilt. Der 40-jährige Mann soll seit September 2023 auf seinem Laptop und Smartphone zahlreiche Missbrauchsdarstellungen minderjähriger Mädchen besessen haben und in zwei Fällen sogenanntes Cybergrooming betrieben haben.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann über sein Instagram-Profil versuchte, zwei vermeintlich 12-jährige Mädchen zu kontaktieren und sie zum Versand von Nacktfotos zu bewegen. Die 'Mädchen' waren in Wirklichkeit verdeckte Ermittler des deutschen Bundeskriminalamts, die ihre Erkenntnisse an die österreichischen Behörden weiterleiteten.

Es folgte eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen, der noch bei seiner Mutter lebte. Am Dienstag gestand der Mann vor Gericht reumütig seine pädophile Neigung. Er äußerte zudem Reue über die Chats und erklärte, er könne sich nicht erklären, wie es dazu gekommen sei.

Seine Verteidigerin betonte, dass ihr Mandant sich einer Therapie unterzieht und sich bereits mit seinen Neigungen auseinandersetzt. Der Schuldspruch wegen versuchten sexuellen Missbrauchs und des Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial war schnell gefällt: zwei Jahre bedingte Haft plus Therapie, rechtskräftig.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren des Cybergroomings und die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche vor sexueller Ausbeutung im Internet zu schützen. Die verdeckten Ermittlungen des Bundeskriminalamts spielten in diesem Fall eine entscheidende Rolle, indem sie die Straftat aufdeckten und den Täter zur Rechenschaft zogen.

Die bedingte Haftstrafe soll dem Täter die Möglichkeit geben, sich in Therapie zu begeben und seine pädophilen Neigungen zu behandeln, während die Öffentlichkeit vor weiteren Straftaten geschützt wird. Die rasche Verurteilung unterstreicht die Entschlossenheit der Justiz, gegen Kindesmissbrauch und Cybergrooming vorzugehen und zeigt, dass solche Taten nicht ungestraft bleiben.

Die Reaktion des Täters, sein Geständnis und seine Bereitschaft zur Therapie deuten auf ein gewisses Schuldbewusstsein und den Wunsch nach Besserung hin. Dieser Fall verdeutlicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden verschiedener Länder, um grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten wie Cybergrooming effektiv zu bekämpfen.

Die Strafe von zwei Jahren bedingter Haft soll eine abschreckende Wirkung haben und andere potenzielle Täter davon abhalten, ähnliche Verbrechen zu begehen. Die Therapie soll dem Verurteilten helfen, seine pädophilen Neigungen zu kontrollieren und zu verhindern, dass er rückfällig wird. Die Öffentlichkeit wird durch die Verurteilung und die damit verbundene Therapie vor weiteren Gefahren geschützt.

Der Fall unterstreicht auch die Notwendigkeit von Aufklärung und Prävention, um Kinder und Jugendliche über die Gefahren im Internet aufzuklären und sie vor sexueller Ausbeutung zu schützen. Die Tatsache, dass der Täter seine Tat bereute, ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber die Schwere des Verbrechens darf nicht vergessen werden.

Es ist ein trauriges Beispiel für die dunklen Seiten des Internets und die Gefahren, denen Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit ausgesetzt sind. Der schnelle gerichtliche Abschluss des Falles sendet ein deutliches Signal an potenzielle Täter, dass ihr Handeln nicht ungestraft bleibt. Die verhängte Strafe berücksichtigt sowohl die Schwere des Vergehens als auch die Möglichkeit einer Resozialisierung durch die begleitende Therapie.





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