Der Entwurf des Wiener Klimafahrplans für 2027 bis 2031 sieht massive Einschränkungen vor. Der ÖAMTC kritisiert das geplante Verbrennerverbot und höhere Parkgebühren als soziale Ungerechtigkeit.

Der Entwurf des neuen Klimafahrplan s der Stadt Wien für den Zeitraum von 2027 bis 2031 sieht rund 190 Maßnahmen vor, die darauf abzielen, die Hauptstadt bis zum Jahr 2040 vollständig klimaneutral zu machen. Diese umfangreichen Pläne könnten für Autofahrer in den kommenden Jahren zu weiteren erheblichen Einschränkungen führen. Besonders brisant ist dabei die Absicht der Stadt, ein generelles Verbot von Verbrennerfahrzeugen im gesamten Stadtgebiet zu prüfen.

Prüfung des Verbrennerverbots löst Kritik aus

Die mögliche Einführung eines Verbrennerverbots für das gesamte Wiener Stadtgebiet trifft laut Angaben des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclubs (ÖAMTC) eine breite Schicht der Bevölkerung. ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler warnt vor den sozialen Folgen, die daraus resultieren, dass alle Bürger betroffen sind, die sich aufgrund finanzieller Gründe aktuell noch kein Elektroauto leisten können. Diese Maßnahme würde somit unverhältnismäßig Familien und Geringverdiener belasten, da diese oft auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor angewiesen sind.

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Parkpickerl und Gebührenstruktur sollen geändert werden

Neben dem potenziellen Fahrverbot für Verbrenner stehen auch massive Änderungen bei den Parkregelungen in Wien zur Debatte. Derzeit wird geprüft, ob das Parkpickerl künftig nur noch im eigenen Straßenzug oder im Grätzel gültig sein soll. In anderen Teilen des jeweiligen Bezirks wäre dann ein separater Parkschein erforderlich, was die Mobilität innerhalb der Bezirke einschränken würde. Zusätzlich werden gestaffelte Parkgebühren basierend auf der Fahrzeuggröße diskutiert.

Dieser Ansatz stößt ebenfalls auf Widerstand, da insbesondere Familien häufig auf größere Fahrzeuge wie Kombis und Vans zurückgreifen. Für diese Fahrzeugkategoren würden daher höhere Parkgebühren anfallen, was die finanzielle Belastung weiter erhöht. Der ÖAMTC betont, dass diese Entwicklung nicht außer Acht gelassen werden darf, da sie die Mobilität von Haushalten mit mehreren Kindern besonders hart trifft.

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Ausweitung von Fahrverboten und Tempolimits

Der Fokus der neuen Verkehrsmaßnahmen konzentriert sich nicht nur auf die Innenstadt. Das geplante kameraüberwachte Fahrverbot, das aktuell bereits in bestimmten Bereichen gilt, könnte auf weitere Bezirke ausgeweitet werden. Parallel dazu ist eine Reduzierung der Anzahl öffentlicher Parkplätze sowie die Ausweitung der Tempo-30-Zonen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Diese Maßnahmen sollen den motorisierten Individualverkehr eindämmen und den öffentlichen Raum anders nutzen.

Für Lieferanten und Handwerker ergeben sich daraus spezifische Herausforderungen, die laut dem Entwurf ebenfalls untersucht werden müssen. Die eingeschränkte Parkmöglichkeit und das mögliche Fahrverbot könnten die Arbeitsabläufe im Gewerbebereich beeinträchtigen, wenn keine spezifischen Ausnahmen oder Lösungen gefunden werden.

Forderung nach sozialer Ausgewogenheit

Matthias Nagler, der Verkehrsexperte des ÖAMTC, stellt klar, dass Klimaschutz im Verkehrsbereich zwar unumstritten notwendig ist. Entscheidend sei jedoch, dass die umgesetzten Maßnahmen wirksam und sozial ausgewogen gestaltet werden. Der Club argumentiert, dass eine klimafitte Stadt nicht automatisch autofrei sein muss. Stattdessen fordern sie, die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung konsequent zu berücksichtigen.

Besonders problematisch empfindet der ÖAMTC die fehlende länderübergreifende Planung. Gerade bei den Verbindungen zwischen Wien und Niederösterreich sei eine koordinierte Strategie unerlässlich. Ohne diese Kooperation bleiben die Effektivität der Maßnahmen und die Fairness gegenüber den Bürgern fraglich. Die Debatte um den Klimafahrplan zeigt somit die Spannungen zwischen ökologischen Zielen und sozialen Aspekten der Mobilität auf.