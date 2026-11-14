Wiener Grüne bestätigen Pühringer und Kraus als Doppelspitze

Die Wiener Grünen unter Birgit Maißer haben Matthias Pühringer und Peter Kraus als Partei- und Landesvorsitzende mit 87,7 Prozent der Stimmen bestätigt. Beide führen die Partei seit 2021 gemeinsam und setzten dabei auf Kontinuität und klare Kritik an politischen Konkurrenten.

Die Landesversammlung der Wiener Grünen endete mit einem klaren Votum für die bestehende Führungsmannschaft. Bei der Abstimmung am Samstag wurden Matthias Pühringer und Peter Kraus in ihren Ämtern als Doppelspitze der Partei bestätigt. Das Ergebnis der Wahl fiel mit 87,7 Prozent der abgegebenen Stimmen nahezu einhellig aus. Dies unterstreicht die breite Unterstützung innerhalb der Basis für das seit 2021 etablierte Führungsmodell.

Kritik an SPÖ und klare Abgrenzung zur FPÖ

Unmittelbar vor der Abstimmung nutzten die beiden Vorsitzenden die Plattform ihrer gemeinsamen Rede, um die politischen Schwerpunkte der Wiener Grünen zu präzisieren. Sie positionierten ihre Partei als eine Kraft, die den Bürgerinnen und Bürgern zuhört und deren Sorgen ernst nimmt. Gleichzeitig übten Pühringer und Kraus scharfe Kritik an der Wiener SPÖ. Ihnen attestierte die Führungsebene einen politischen Stillstand, der die Stadt nicht voranbringe. Zudem machten die Grünen keine Hehl aus ihrer Ablehnung gegenüber der Freiheitlichen Partei Österreichs. Sie erklärten explizit, Wien niemals der FPÖ überlassen zu wollen, was eine klare Abgrenzung in der Wiener Landespolitik darstellt.

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Wien von morgen: Leistbares Leben für alle

Der Schwerpunkt der Versammlung lag in der Expedithalle in der Absberggasse im 10. Wiener Gemeindebezirk, dem Bezirk Favoriten. Dort stellte Birgit Maißer ihre Vision für die Zukunft der Hauptstadt vor. Im Mittelpunkt stand das Konzept eines "Wiens von morgen", das ein leistbares Leben für alle Bewohner ermöglichen soll. Pühringer betonte zudem, dass ein Leben in Würde für die gesamte Bevölkerung gewährleistet sein müsse. Diese Ziele wurden vor dem Hintergrund aktueller politischer Debatten diskutiert, darunter die geplante und in der Öffentlichkeit vielfach kritisierte Reform der Pensionen, die die Grünen kritisch begleiten.

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Partnerschaft und Loyalität als Fundament

Mit der Bestätigung durch die Delegierten setzt die Partei auf Kontinuität. Matthias Pühringer und Peter Kraus leiten die Wiener Grünen bereits seit 2021 gemeinsam. Kraus würdigte diese Entscheidung für die Doppelspitze rückblickend als "goldrichtige Wahl". Pühringer hob die effektive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren hervor. Sie führte aus, dass ihre erfolgreiche Aufstellung als Spitzenkandidatin bei der letzten Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl maßgeblich auf der Verlassbarkeit ihres Parteikollegen beruhte. Kraus habe ihr das Versprechen gegeben, an ihrer Seite zu bleiben, nicht wegzugehen und ihr mit "unglaublicher Loyalität" zur Seite zu stehen.

Ausblick auf kommende Herausforderungen

Durch die hohe Zustimmungsquote von 87,7 Prozent hat die Wiener Parteispitze das Mandat erhalten, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Die Bestätigung durch die Landesversammlung festigt die Position von Pühringer und Kraus für die kommenden politischen Aufgaben. Die Partei will sich weiterhin als wichtige Stimme für die Interessen der Wiener Bevölkerung engagieren. Die klare Sprache gegenüber den Koalitionspartnern und politischen Gegnern zeigt, dass die Grünen bereit sind, ihre Programme konsequent zu vertreten und dabei die Interessen der Menschen in den Vordergrund zu stellen.