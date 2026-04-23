Wiener Gewässer erwachen zum Leben: Mähboote, Copa Cruise und neue Freizeitbereiche

Mit dem Frühling starten die Vorbereitungen für die neue Saison an der Alten und Neuen Donau sowie auf der Donauinsel. Mähboote sorgen für freie Wasserflächen, die Copa Cruise nimmt den Betrieb wieder auf und der neue Freizeitbereich Pier 22 steht zur Verfügung.

Mit dem Einsetzen der warmen Jahreszeit erwacht das Leben rund um Wien s Gewässer zu neuem Leben. Die Vorbereitungen für die neue Saison an der Alten Donau, der Neuen Donau und der Donauinsel laufen auf Hochtouren, während sich Spaziergänger und Sonnenanbeter bereits die ersten warmen Strahlen genießen.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Vorbereitungen ist der Einsatz der Mähboote der Stadt Wien, die sich bald wieder auf der Alten Donau in Bewegung setzen werden. Diese schwimmende Flotte ist essentiell, um die Wasserqualität zu erhalten und gleichzeitig die Bedingungen für Badegäste und Bootsfahrer zu optimieren. Unterwasserpflanzen tragen zwar zur ökologischen Gesundheit des Wassers bei, können jedoch in dichtem Wuchs das Schwimmen und die Navigation erschweren.

Die Amphibienmähboote, bis zu 15 Stück im Vollbetrieb, schneiden die Pflanzen bis zu einer Tiefe von 2,5 Metern ab und entfernen das Schnittgut umgehend. Das gewonnene Material wird anschließend in wertvolle Bio-Erde umgewandelt, was einen nachhaltigen Kreislauf schafft. Parallel dazu werden die in die Jahre gekommenen Badestege an der Alten Donau umfassend saniert, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig zur Badesaison in neuem Glanz erstrahlen und den Komfort für die Besucher erhöhen.

Ein weiteres Highlight der kommenden Saison ist die Rückkehr der Copa Cruise, der beliebten Fähre, die ab dem 24. April wieder regelmäßig verkehren wird. An Freitagen, Samstagen, Sonntagen und Feiertagen verbindet der Katamaran den CopaBeach mit dem Norden der Donauinsel und bietet eine bequeme und attraktive Möglichkeit, die Uferlandschaft zu erkunden.

Mit Platz für bis zu 20 Personen und vier strategisch platzierten Stationen – CopaBeach, Floridsdorfer Brücke, Nordbrücke und Jedleseer Brücke – ermöglicht die Copa Cruise eine flexible und entspannte Fortbewegung entlang der Neuen Donau. Die Preise sind dabei äußerst familienfreundlich: Erwachsene zahlen 3 Euro, während Kinder unter 15 Jahren nur 1 Euro entrichten müssen. Doch nicht nur technische Neuerungen und verbesserte Infrastruktur prägen das Bild der Wiener Gewässer.

Auch die Donauinselschafe, die bereits im Einsatz sind, erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Besuchern. Diese tierische 'Mäh-Truppe' übernimmt im naturnahen Norden der Donauinsel die Pflege der Wiesen auf eine besonders schonende und ökologisch wertvolle Weise. Anstelle der konventionellen maschinellen Mahd tragen die Schafe durch ihr Abgrasen zur Erhaltung der Artenvielfalt bei.

Das Abweiden durch die Schafe ist nicht nur deutlich leiser als der Einsatz von Maschinen, sondern fördert auch das Wachstum bestimmter Pflanzenarten wie Wegdisteln und Flockenblumen, die wiederum als Nahrungsquelle für seltene Insekten, darunter verschiedene Steinbienenarten, dienen. Dieser natürliche Ansatz trägt somit maßgeblich zum Schutz der Biodiversität bei. Abgerundet wird das Angebot an Freizeitaktivitäten durch die Fertigstellung des neuen Freizeitbereichs 'Pier 22', der auf dem Gelände der ehemaligen Sunken City entstanden ist.

Seit 2023 wurde die 13.000 Quadratmeter große Fläche in mehreren Bauabschnitten in eine attraktive Parklandschaft mit Liegewiesen, Badezugängen und vielfältigen Sportangeboten umgestaltet. Stadträtin Ulli Sima betonte in einer Presseaussendung die Bedeutung konsumfreier, attraktiver Räume und kostenloser Badezugänge für alle. Die Donauinsel bietet bereits jetzt eine breite Palette an Möglichkeiten, die warmen Tage zu genießen, sei es beim Spazierengehen, Radfahren oder Bootfahren.

Die kontinuierlichen Investitionen in die Infrastruktur und die Förderung naturnaher Pflegekonzepte unterstreichen die Bedeutung der Wiener Gewässer als wertvollen Erholungsraum für die Bevölkerung





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