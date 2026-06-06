Wiener Fußballverein "Wien 1980" kämpft ums Überleben und bittet um Spenden

Der Fußballverein Wien 1980 aus Favoriten steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Steigende Energiekosten und Pachten gefährden den Verein, der für viele Kinder und Jugendliche, insbesondere aus benachteiligten Verhältnissen, ein zweites Zuhause darstellt. Der Verein bittet daher um Sponsoren und Spenden, um weiterhin als sozialer Treffpunkt und sportliche Heimat zu bestehen.

Der Wiener Fußballverein " Wien 1980 " aus dem Bezirk Favoriten steht vor finanziellen Schwierigkeiten und kämpft ums Überleben. Steigende Strom- und Wasserkosten sowie die Pacht für das Sportgelände setzen dem Klub zu.

Jugendleiter Thomas Zechmeister betont, dass der Verein für rund 250 Mitglieder, darunter viele Kinder mit Migrationshintergrund, Scheidungskinder und ukrainische Flüchtlingskinder, weit mehr als nur ein Sportplatz sei. Er beschreibt den Verein als sportliches und soziales Zuhause, wo gemeinsam gelernt, bei der Jobsuche geholfen und Zeit miteinander verbracht wird.

Die Altersgruppen von U8 bis U18 sind vertreten und der Platz dient als offener Treffpunkt, um Jugendliche davon abzuhalten, auf der Straße zu landen, in Parks abzuhängen, zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Der Mitgliedsbeitrag liegt bewusst niedrig bei 300 Euro pro Halbjahr, ist für viele finanziell schwache Familien dennoch kaum leistbar. Kaputte Schuhe oder fehlende Ausrüstung sind keine Seltenheit.

Um weiterhin einen wichtigen Anlaufpunkt für die Kinder bieten zu können, bittet der Verein um Sponsoren und Spenden, wobei auch einmalige Beträge helfen würden





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