Wiener Friedhofs-Mord: 14-Jährige lebte in verstörender Parallelwelt – Gutachten enthüllt Gedankenwelt

Ein psychiatrisches Gutachten beleuchtet die erschreckende Gedankenwelt einer 14-jährigen mutmaßlichen Mörderin in Wien, die eine 64-jährige Frau auf einem Friedhof erstochen haben soll. Das Mädchen lebte demnach in einer realitätsfernen Parallelwelt und handelte aus einem tiefen inneren Drang, Blut zu sehen und sich zu spüren.

Ein psychiatrisches Gutachten wirft ein erschreckendes Licht auf die Gedankenwelt einer 14-jährigen mutmaßlichen Mörderin in Wien . Das Mädchen, das im Februar eine 64-jährige Frau auf einem Friedhof erstochen haben soll, lebte demnach in einer tiefen, realitätsfernen Parallelwelt. Ihre Aussagen gegenüber Ermittlern lassen Schaudern: Sie habe die Tat begangen, um eine innere, schreckliche Unruhe zu bekämpfen. 'Was mir – das wusste ich – nur gelingen würde, wenn ich mich oder wen anderen töte.' Spontan habe sie sich entschieden, die ihr begegnende Person zu töten, da sie in diesem Moment jemanden vor sich sah und ihr Wunsch, 'etwas Arges zu machen, einen Kick zu kriegen', übermächtig wurde. Das Motiv, 'Blut zu sehen, mich endlich wieder einmal richtig zu spüren', offenbart eine beunruhigende emotionale Leere, unabhängig von Alter oder Geschlecht des Opfers.

Das Gutachten zeichnet das Bild eines Kindes, das bereits früh auffällig war. Aggressivität und Depressionen prägten ihre Kindheit, gefolgt von einer zunehmenden Eskalation ihres Verhaltens in den folgenden Jahren. Gewalt gegen Mitschüler, ein Rückzug von der Familie und die Anbahnung von Kontakten zu Gleichgesinnten mit düsteren Interessen im Internet kennzeichneten ihre Entwicklung. Hinzu kamen Drogenkonsum und eine morbide Faszination für Gewaltverbrechen, die sie offenbar stark von einer jungen Täterin aus den USA beeinflussen ließ. Sie fühlte sich dieser Täterin 'extrem verbunden'. Trotz wiederholter Behandlungen und Aufnahmen in Krankenhäusern wurde ihr Leiden laut Gutachten lange Zeit falsch eingeschätzt. Dies führte zu einer kontinuierlichen Verschlechterung ihres Zustands, gekennzeichnet durch massive Selbstverletzungen, Suizidversuche und konkrete Gewaltfantasien.

Brisant sind auch ihre eigenen Angaben, bereits zuvor einen Jungen getötet haben zu wollen. Ihr Versuch, ihn zu erwürgen, scheiterte nur, weil sich das potenzielle Opfer wehrte. Trotz zahlreicher Warnsignale und Aufenthalten in betreuten Wohngemeinschaften, wo ihr problematisches Verhalten mit Drogenkonsum, Selbstverletzungen und der Teilung von Gewaltfantasien in sozialen Medien fortbestand, kam das Mädchen immer wieder frei.

Nach ihrer Festnahme wurden Fotos des Opfers auf dem Handy der 14-Jährigen gefunden. Sie erklärte dazu, diese Bilder an ihre 'besten Freunde' verschickt zu haben, um sich von ihnen zu verabschieden. Der Prozess gegen die mutmaßliche Mörderin wird für den Sommer erwartet. Das psychiatrische Gutachten attestiert ihr Zurechnungsfähigkeit, diagnostiziert aber gleichzeitig schwere psychische Störungen. Neben einer Haftstrafe droht ihr die Unterbringung in einer spezialisierten Einrichtung. Selbst die Beschuldigte scheint sich der Tragweite ihrer Taten und der möglichen Konsequenzen bewusst zu sein, indem sie äußert: 'Ich denke, dass ich ziemlich lange eingesperrt sein werde.' Die Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos) unter 0800 222 555 steht als Anlaufstelle für Betroffene zur Verfügung





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