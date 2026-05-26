Wiener FPÖ startet Leberkäse‑Tour durch alle Bezirke und fordert radikalen Kurswechsel

Die FPÖ kritisiert die rot‑pinke Stadtregierung wegen Finanzdefizit, steigender Kriminalität und Bildungskollaps und will mit einem Leberkäse‑Truck direkt zu den Wienerinnen und Wienern fahren.

Mit einem mobilen Leberkäsestand plant die Wien er FPÖ , in den kommenden Wochen alle Bezirke der Hauptstadt zu besuchen und dort direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Der Parteivorsitzende Dominik Nepp präsentierte die Initiative unter dem Motto Kurswechsel für Wien bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Nach eigenen Angaben sei die aktuelle Regierung aus rot und rosa völlig den Bezug zur Bevölkerung verloren und setze falsche Prioritäten, insbesondere in der Finanz- und Sicherheitspolitik. Nepp kritisierte die städtische Haushaltsführung scharf und verwies auf ein Defizit von fast drei Milliarden Euro sowie steigende Schulden, die laut seiner Einschätzung künftige Generationen belasten würden.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Stadt höhere Gebühren und teurere Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr erhebe, was vor allem Menschen mit geringem Einkommen schwer treffe. Die FPÖ machte zudem die Sicherheitslage zu einem zentralen Angriffspunkt. Nach Angaben des Parteichefs habe die Zahl der Messerstechereien in den letzten Monaten deutlich zugenommen und die Jugendkriminalität sei um fast zwanzig Prozent gestiegen. In Wien fehlten nach seiner Aussage vierhundert Polizeikräfte, was die Lage weiter verschärfe.

Auch die Integrationspolitik der rot‑pinken Koalition sei gescheitert, kritisierte Nepp, weil sie seiner Meinung nach keine wirksamen Maßnahmen gegen Kriminalität und soziale Spannungen entwerfe. Im Bildungsbereich warf Klubobmann Maximilian Krauss der rot‑pinken Regierung einen regelrechten Bildungskollaps vor. Er erinnerte daran, dass vor wenigen Jahren die NEOS hohe Versprechen für den Ausbau von Schulen und Lernzentren gemacht hätten, aus denen jedoch nur noch unzureichende Einrichtungen geblieben seien.

Der Parteichef betonte, dass die FPÖ mit dem Leberkäsestand direkt zu den Menschen gehen wolle, um deren Sorgen zu hören und konkrete Lösungen zu präsentieren. Während die Bürgermeisterin und ihr Team im Rathaus verbleiben, wolle die Wiener FPÖ aktiv in den Stadtteilen präsent sein, um den „echten Kurswechsel“ zu fordern, den sie als notwendig für die Zukunft Wiens ansieht





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