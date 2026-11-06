Wiener Fotomeile: Sacherbaum, Schneekugel und Mascherl im Zentrum

Wien verwandelt sich zur Weihnachtszeit in eine Selfie-Meile. Neue Installationen am Sacher, Landtmann und Café Mozart sorgen für internationale Aufmerksamkeit.

Wien bereitet sich bereits im November intensiv auf die Vorweihnachtszeit vor, wobei sich der erste Bezirk zunehmend als zentrale Fotomeile etabliert. Während traditionelle Elemente wie der Christkindlmarkt am Stephansplatz und auf Schloss Schönbrunn ihre Saisoneröffnung feierten, setzen private Akteure auf neuartige, instagramtaugliche Inszenierungen. Diese Entwicklung zielt darauf ab, Touristen und lokale Besucher durch visuelle Highlights anzulocken, selbst wenn aktuelle Hygienemaßnahmen wie das Tragen einer Maske im öffentlichen Raum Einschränkungen bedeuten.

Sacherbaum als neues visuelles Symbol

Am Mittwoch erstrahlte das Hotel Sacher mit einer neuen, sieben Meter hohen Weihnachtsbeleuchtung, die als neues Wahrzeichen der Stadt positioniert wird. Bürgermeister Michael Häupl bezeichnete den glänzenden Baum in einem Video der TikTokerin Bianca Olivia Konarzewski als großartiges neues Symbol für die Vorweihnachtszeit in Wien. Die Eröffnungsveranstaltung fand unter Schneefall statt, der zwar künstlich erzeugt wurde, jedoch zur festlichen Atmosphäre beitrug. Anwesend waren zudem bekannte Persönlichkeiten, die Sacherpunsch genossen, sowie ein Kinderchor in Pagenuniform, der das Spektakel musikalisch untermalte.

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Das wackelnde Mascherl am Modehaus Popp & Kretschmer

Neben dem Sacherbaum steht vor allem das weltberühmte Mascherl am Modehaus Popp & Kretschmer im Fokus der Aufmerksamkeit. Diese Schleife diente in den vergangenen Jahren als beliebter Hintergrund für tausende Selfies, war jedoch bis zuletzt instabil und wackelte häufig. Sascha Trefelik,vertreter des Modehauses, bestätigte gegenüber der Presse am Sonntag, dass man seit Mai mit der Stadt Wien über die zukünftigen Rahmenbedingungen für die Dekoration verhandle. Ein Entscheid über die Fortführung dieses Highlights soll bereits am laufenden Wochenende getroffen werden.

Die Popularität der Installation hat in der Vergangenheit zu erheblichen logistischen Problemen geführt. Im Vorjahr kam es aufgrund von Besuchern, die für bessere Fotowinkel auf die Fahrbahn stürmten, wiederholt zu Polizeieinsätzen. Trefelik betonte, dass der touristische Nutzen für Wien größer sei als der direkte wirtschaftliche Gewinn für das Modehaus selbst. Trotz der Unwägbarkeiten erhalten die Betreiber weiterhin Anfragen aus aller Welt, um die Präsenz der Dekoration vor einem geplanten Besuch zu bestätigen.

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Innovative Installationen der Querfeld Gruppe

Die Familie Querfeld, die das Café Landtmann sowie das Café Mozart betreibt, hat weitere kreative Konzepte für die winterliche Stadtgestaltung entwickelt. Vor dem Café Landtmann wird in der kommenden Woche eine begehbare, handgefertigte Schneekugel errichtet, die das Original Guglhupf-Rezept des Hauses ziert. Diese Installation ergänzt die bereits bestehende, mit 15.000 Lichtpunkten geschmückte Weihnachtstanne, die bereits lange Zeit ein beliebtes Motiv für Fotografien war.

Weiterhin am Albertinaplatz vor dem traditionsreichen Café Mozart entsteht eine weitere Attraktion: ein überdimensionaler Mistelzweig, der als rund fünf Meter hoher Bogen konstruiert ist. Dieser Standort ist strategisch gewählt, um Verliebten die Möglichkeit zu bieten, romantische Fotos vor dem Hintergrund der Albertina und des Cafés zu machen. Die Querfeld Gruppe hofft, dass diese visuellen Reize die Gäste nicht nur für Fotos, sondern auch für einen Besuch in den Räumlichkeiten oder den Winterschanigarten gewinnen.

Strategischer Markteinfluss und historische Vorbilder

Die neuen Winterdekorationen dienen explizit der Kundenlenkung in die eigenen Gastronomiebetriebe. Touristen, die sich vor den Fotospots aufwärmen, sollen im Anschluss zum Punsch oder einer Wiener Melange eingeladen werden. Besonders der Guglhupfstand am gegenüberliegenden Rathausplatz-Christkindlmarkt wird als Zielort für die nach der Fotoaufnahme Hinzugezogenen beworben. Dieser Ansatz verbindet visuelle Attraktivität mit direktem gastronomischem Umsatz.

Historisch gesehen sind solche Konflikte und Erfolge im Wiener Stadtzentrum nicht neu. Der Herzerlbaum am Rathausplatz-Christkindlmarkt musste zwei Jahre lang pausieren, bevor er nach einer Petition 2018 zurückkehren durfte. Seine heutige Positionierung nahe des sogenannten Bussiplatzes ermöglicht Besuchern optimale Selfie-Möglichkeiten. Ähnlich wie beim Mascherl oder dem Sacherbaum zeigt sich, dass visuelle Ikonen in Wien eine starke eigene Dynamik entwickeln, die von Social-Media-Berichten, insbesondere aus den USA, noch verstärkt wird.