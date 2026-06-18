Die Wiener Festwochen haben heuer ein mattes Programm präsentiert. Zwar zeigten sich einige Stücke als hervorragend, aber die Bezüge zum Thema Religion waren rar. Die Auswahl der Produktionen sollte strenger sein, um ein Schrumpfen des Budgets paradoxerweise zu einer Schärfung des Profils zu bewirken.

Der Diskurs blieb heuer matt, nicht nur wegen der Ausladung von Peter Thiel. Das Wiener Festwochen -Programm zeigte zwar einige hervorragende Stücke, aber die Bezüge zum Thema Religion waren rar.

Es fehlte an Qualität bei einigen Produktionen und die Auswahl sollte strenger sein. Ein Schrumpfen des Budgets könnte paradoxerweise eine Schärfung des Profils bewirken. Die von Rau präsidierte "Freie Republik Wien" sollte diese Idee in ihren Gremien prüfen. Ein neues Thema für 2027 wäre ein guter Ansatz, wie etwa Meinungspluralismus





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Wiener Festwochen Diskurs Religion Meinungspluralismus

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