Wiener fährt auf Autobahn auf Pannenstreifen und in falsche Fahrtrichtung

Ein Wiener hat sich auf einer Autobahn auf einen Pannenstreifen verirrt und in die falsche Fahrtrichtung gefahren, obwohl Fahrräder auf Autobahnen grundsätzlich verboten sind. Der ÖAMTC rät, dass der Pannenstreifen nur im Notfall oder bei einer Panne genutzt werden darf. Der Radfahrer war auch ohne Helm unterwegs, was auf einer Autobahn wohl mehr als sinnvoll gewesen wäre. Die Hintergründe seiner Aktion sind unklar, aber Nachmachen sollte man das auf keinen Fall.

Ein Wiener hat sich auf einer Autobahn auf einem Fahrrad auf einen Pannenstreifen verirrt und in die falsche Fahrtrichtung gefahren. Obwohl Fahrräder auf Autobahn en grundsätzlich verboten sind, fuhr er dennoch und verstieß gegen mehrere Verkehr sregeln.

Der ÖAMTC rät, dass der Pannenstreifen nur im Notfall oder bei einer Panne genutzt werden darf. Der Radfahrer war auch ohne Helm unterwegs, was auf einer Autobahn wohl mehr als sinnvoll gewesen wäre. Die Hintergründe seiner Aktion sind unklar, aber Nachmachen sollte man das auf keinen Fall





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