Wiener Event-Arena: Siegerentwurf für Neu-Marx bekannt

Der Architekturwettbewerb für die neue Arena in Neu-Marx ist entschieden. Die Halle bietet 20.000 Plätze und ist Thema im Konflikt um die Multi-Funktionsarena.

Der lang geheime Siegerentwurf für die geplante Event-Arena in Wiener Neustadt, besser bekannt als Neu-Marx, ist nun offiziell bekannt. Eine internationale Jury hat aus 48 eingereichten Projekten aus mehreren Ländern den Entwurf der Wiener Architekten Christian Kronaus, Peter Mitterer und Reinhardt Gallister ausgewählt. Diese drei Architekten haben sich durchgesetzt und dürfen nun das visuelle Erscheinungsbild der neuen multifunktionalen Veranstaltungshalle bestimmen, die in den nächsten Jahren entstehen soll.

Architektonische Vision und Kapazitäten der neuen Arena

Die von der Jury prämierte Halle ist als modernes Zentrum für Kultur und Sport konzipiert und soll eine vielseitige Nutzung ermöglichen. Der Entwurf sieht vor, dass die Arena verschiedene Großveranstaltungen beherbergen kann, darunter internationale Konzerte, große Shows und sportliche Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Besonders hervorzuheben ist die enorme Kapazität der geplanten Struktur, die Platz für rund 20.000 Menschen bieten soll.

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Diese massive Zuschauerzahl positioniert die Wiener Event-Arena als eine der größten ihrer Art in der Region und unterstreicht das ambitionierte Ziel der Stadt, ein neues Wahrzeichen für Großevents zu schaffen. Die Wahl des Standorts in Neu-Marx markiert dabei einen signifikanten Schritt in der Stadtentwicklung dieses Areals. Die Architekten haben mit ihrem Entwurf nicht nur die funktionalen Anforderungen erfüllt, sondern auch einen ästhetischen Standard gesetzt, der der Bedeutung der Veranstaltung entsprechen soll.

Spannungsfeld um die Multi-Funktionsarena und den ÖFB

Neben dem Bau der Event-Arena in Neu-Marx schwelt weiterhin eine kontroverse Debatte um den Bau eines separaten Multi-Funktionsstadions, das primär der nationalen Fußballnationalmannschaft dienen würde. Andreas Pröll, der Chef des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), hat in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, dass er sich abwartend verhält, aber an dem Ziel festhält. Pröll betonte gegenüber der Agentur APA die Notwendigkeit eines offenen Dialogs, sagte aber auch, dass es wichtig sei, nicht übereinander, sondern miteinander zu reden.

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Ralf Rangnick, der aktuelle Chef der österreichischen Fußballnationalmannschaft, hat sich ebenfalls öffentlich für die Errichtung einer solchen Multifunktionsarena ausgesprochen. Er argumentierte, dass es Investoren gebe, die bereit seien, das Projekt vollständig zu finanzieren. Rangnick versicherte, dass der Bau der Arena die Stadt Wien keine direkten Steuergelder kosten würde. Er betonte, dass bei Diskussionen über Investoren auch darüber gesprochen wird, dass es die Stadt überhaupt nichts kosten würde, wenn private Partner das Projekt übernehmen.

Andreas Pröll zeigte sich in der Debatte um die Arena von Neu-Marx abwartend und erklärte, dass Ideen rund um neue Stadien in Österreich zahlreich seien. Im Fußball zähle jedoch am Ende das sportliche und wirtschaftliche Ergebnis. Pröll äußerte sich gespannt auf die vom ÖFB durch den Teamchef Ralf Rangnick angekündigten Investoren sowie deren konkrete Pläne. Er freue sich auf die Präsentation dieser Details, da diese die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts bestimmen würden.

Wirtschaftliche Herausforderungen und das Henne-Ei-Problem

Laut eigenen Angaben kennt Andreas Pröll keine konkreten Investorenpläne für das Stadionprojekt. Dies liegt jedoch in der Natur der Sache, wie er erklärte. Kein Investor könne einen belastbaren Businessplan vorlegen, wenn er nicht wisse, wo, wann und was er planen könne. Pröll bezeichnete diese Situation als ein klassisches Henne-Ei-Problem, das gelöst werden müsse, bevor konkrete Investitionen getätigt werden könnten. Diese Unsicherheit erschwert die Planungssicherheit für alle Beteiligten erheblich.

Die Debatte um die Multi-Funktionsarena fällt in eine Zeit, in der ein großes Immobilienprojekt in Wien offenbar an der Kippe steht. Laut diversen Medienberichten ist es nicht ausgeschlossen, dass die in St. Marx geplante Eventhalle gar nicht errichtet wird. Dies könnte wiederum den Bau des Multifunktionsstadions begünstigen, da die Standorte und die politische Welle sich verschieben könnten. Ein möglicher Verzicht auf die Event-Halle würde die politische Landschaft für ein reines Sportstadion verändern.

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Zukünftige Schritte und politischer Kontext

Trotz der klammen Kassen und schwierigen öffentlichen Budgets, die die Politik hervorhebt, wird man vom Ziel der Arena nicht abgehen, so Pröll. Er versteht die Bedenken der politischen Gremien, ist aber überzeugt von der Notwendigkeit solcher Großprojekte. Der Architekturwettbewerb ist abgeschlossen und der Siegerentwurf gekürt, was einen wichtigen Schritt für die Event-Arena in Neu-Marx darstellt. Die nächsten Monate werden zeigen, ob sich die Investoren für das Stadionprojekt finden lassen.

Die Jury hatte aus 48 Projekten aus mehreren Ländern entschieden, was die internationale Attraktivität des Wiener Standorts unterstreicht. Die Architekten Christian Kronaus, Peter Mitterer und Reinhardt Gallister werden nun ihre Entwürfe weiter ausarbeiten. Die Halle soll nicht nur ein Spielort sein, sondern ein multikulturelles Zentrum. Die Spannung zwischen der Event-Arena und dem Fußballstadion bleibt bestehen, doch der Weg für die Event-Arena in Neu-Marx ist durch die Jurierung geebnet.