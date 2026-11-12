Wiener erhält 50 Euro Strafe für falsches Parken an E-Auto-Ladestation

Ein E-Autofahrer in Wien wurde mit einem Organmandat bestraft, weil er sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung parkte. Die Ladestation von Wien Energie reichte mit dem Kurzschlosskabel nicht, was zu rechtlichen Diskussionen führte.

Ein Besitzer eines Elektrofahrzeugs in Wien hat eine empfindliche finanzielle Buße in Höhe von 50 Euro erhalten. Die Verhängung der Strafe ist auf eine unglückliche Parkposition zurückzuführen, die der Fahrer gewählt hat, um sein Fahrzeug an einer öffentlichen Ladestation von Wien Energie aufzuladen. Der konkrete Auslöser war ein technisches Problem beim Anschluss des Ladekabels.

Technisches Problem führt zur Regelverletzung

Der betroffene Mann stellte sein Fahrzeug an einer speziell ausgewiesenen Station ab, um die Batterie seines Wagens mit Strom zu versorgen. Der Prozess verlief jedoch nicht wie geplant, da das mitgelieferte Kabel nur eine Länge von fünf Metern aufwies. Diese Distanz reichte nicht aus, um die Buchse an seinem Auto zu erreichen, während das Fahrzeug in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung stand.

Also read Einbrecher stürmen Wiener Lokal, stehlen 40 Euro

In einer pragmatischen, aber rechtswidrigen Lösung drehte der Fahrer seinen Wagen um. Er parkte dabei entgegen der gesetzlichen Vorgabe der Einbahnstraße, nur um sicherzustellen, dass das kurze Kabel den Anschlusspunkt am Fahrzeug erreichte. Nach einer Ladedauer von lediglich zwanzig Minuten kehrte er an die Ladestation zurück und fand einen Strafzettel an seiner Windschutzscheibe vor.

Öffentliche Diskussion und rechtliche Einordnung

Der Vorfall引发了 eine lebhafte Debatte in sozialen Medien wie Reddit. Der Fahrer suchte dort nach Unterstützung, da er die 50 Euro Strafe als unverhältnismäßig ansah. Seine Argumentation basierte darauf, dass die Maßnahme rein technischer Natur war und keine böse Absicht verfolgte. Die Reaktionen der Online-Community fielen jedoch deutlich kritisch aus und widersprachen seiner Sichtweise.

Advertisement

Die Mehrheit der Kommentatoren betonte, dass die allgemeine Straßenverkehrsordnung für alle Fahrzeugtypen, einschließlich Elektroautos, uneingeschränkt gilt. Eine Ladefrage stelle keine Rechtfertigung dar, grundlegende Verkehrsregeln zu missachten. Einbahnstraßen seien durch eindeutige Schilder gekennzeichnet, und ihre Befahrung entgegen der Pfeilrichtung sei grundsätzlich verboten, unabhängig vom Ladestandard des Fahrzeugs.

Haushaltsplan und Kostenstruktur der Strafe

Die Höhe der verhängten Geldbuße entspricht den aktuellen behördlichen Standards in Wien. Seit Jänner 2026 kostet ein Organmandat für solche Verstöße 50 Euro. Vor dieser Anpassung lag die Gebühr noch bei 36 Euro. Diese Preisanpassung spiegelt die Bemühungen wider, die Kosten im Verwaltungsstrafverfahren an die Inflation und den Verwaltungsaufwand anzupassen, ohne die Strafe als exorbitant zu werten.

Ein Nutzer wies in der Diskussion auf eine praktische Lösung hin, die die Kosten des Organmandats langfristig vermeidet. Der Austausch des fünf Meter langen Kabels durch ein zehn Meter langes Modell wird als wirtschaftlichere Alternative dargestellt. Dieser Ansatz vermeidet nicht nur die Strafe, sondern bietet auch mehr Flexibilität bei der Wahl von Ladestationen mit unterschiedlichen Kabelkonfigurationen.

Verfahrensablauf und rechtliche Konsequenzen

Die rechtliche Lage ist bezüglich der Einbahnstraße und des Parkens klar geregelt. Das Halten an Stellen ist verboten, die nur unter Verletzung eines gesetzlichen Verbots erreicht werden können. Da der Fahrer seine Parkposition entgegen der Fahrtrichtung einnahm, um den Anschluss herzustellen, ist der Verstoß evident. Der Grund für das Abstellen, nämlich die Notwendigkeit des Aufladens, ändert nichts an der Rechtswidrigkeit der Handlung.

Advertisement

Gegen ein verhängtes Organmandat kann kein normaler Einspruch erhoben werden. Die einzige Möglichkeit, die Entscheidung anzufechten, besteht in einem formellen Verwaltungsstrafverfahren. Wer das Organmandat nicht bezahlt, riskiert zusätzliche Kosten und behördliche Schritte. Ob der Wiener die Strafe begleicht oder das Verfahren sucht, ist derzeit nicht bekannt, bleibt aber eine Frage der individuellen Risikobewertung.

Konkrete Auswirkungen für E-Auto-Besitzer

Dieser Fall dient als warnendes Beispiel für E-Auto-Besitzer in urbanen Gebieten wie Wien. Selbst wenn kein anderer Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt wird, ist das Abstellen an einer bestimmten Stelle nicht automatisch erlaubt. Die Infrastruktur, also die Länge des Kabels, liegt in der Verantwortung des Fahrers und nicht der Stadt Wien oder des Betreibers der Ladestation.

Die Situation unterstreicht die Notwendigkeit, vor der Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur die technischen Gegebenheiten zu prüfen. Viele Stationen verfügen über unterschiedlich lange Kabel, was individuelle Anpassungen erfordert. Die Vermeidung solcher Verstöße durch längere Kabel oder die Auswahl geeigneter Parkplätze ist effektiver als die Zahlung von Bußgeldern oder der Versuch, juristische Auswege zu finden.