Wiener Elektro Tage 2026: E-Mobilität auf dem Rathausplatz

Die Wiener Elektro Tage kehren zurück in die Innenstadt und bieten Besuchern eine Vielzahl von elektrifizierten Fahrzeugen, Ausstellern und Informationen rund um die Elektromobilität.

Die Wiener Elektro Tage kehren zurück in die Innenstadt: Von 29. bis 31. Mai 2026 verwandelt sich der Wiener Rathausplatz erneut in Österreichs größten Hotspot für E-Mobilität .

Besucher erwartet dabei nicht nur freier Eintritt, sondern auch gleich zehn Österreich-Premieren. Mehr als 60 Fahrzeuge werden im Rahmen der mittlerweile 6. Wiener Elektro Tage präsentiert - vom kleinen City-Stromer bis hin zum luxuriösen SUV. Neben vollelektrischen Autos sind auch moderne Plug-in-Hybride mit dabei.

Besonderes Highlight heuer: Die Neuheiten werden in einem innovativen Catwalk-Konzept präsentiert. Damit wollen die Veranstalter die neuesten Modelle besonders spektakulär in Szene setzen. Die zehn Österreich-Premieren zeigen dabei eindrucksvoll, wie breit das Angebot mittlerweile geworden ist. Egal ob kompakt oder groß, sportlich oder familienfreundlich - mittlerweile gibt es für nahezu jeden Bedarf ein elektrifiziertes Fahrzeug.

Dass Elektroautos längst kein Nischenthema mehr sind, zeigen auch die technischen Entwicklungen. Moderne Plug-in-Hybride schaffen inzwischen elektrische Reichweiten von bis zu 140 Kilometern - genug für viele Alltagsfahrten komplett ohne Verbrennungsmotor. Die Wiener Elektro Tage wollen genau diese Entwicklung greifbar machen und setzen erneut auf eine Mischung aus Information, Beratung und Unterhaltung. Neben den Fahrzeugen präsentieren sich auch zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Ladeinfrastruktur, Wallboxen und Serviceleistungen rund um die Elektromobilität.

Damit haben Besucher die Möglichkeit, sich direkt vor Ort umfassend über die neuesten Trends und Technologien zu informieren. Der Eintritt zu den Wiener Elektro Tagen ist wie gewohnt kostenlos





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