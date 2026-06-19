Wiener Einkaufsstraßen beleben sich mit neuen Konzepten und Verkehrsberuhigungen

Die Wiener Einkaufsstraßen haben in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt, indem sie schöner und grüner wurden. Mit neuen Konzepten, Verkehrsberuhigungen und Begrünungen haben die Grätzel-Einkaufsstraßen in letzter Zeit wieder deutlich an Popularität zugelegt. Besonders hervorzuheben ist die Praterstraße, die mit dem österreichischen Staatspreis für Klimawandelanpassung ausgezeichnet wurde und sich von einer stark versiegelten, überhitzten Verkehrsachse ohne Aufenthaltsqualität zu einem ökologisch und sozial nachhaltigen Boulevard entwickelte.

In den Wiener Bezirken ziehen die Einlagen neue Käufer und Mieter an, weil sie schöner und grüner werden. Das allein reicht aber nicht aus, um Einkaufsstraßen zu beleben.

Ganz weg waren sie nie. Mit neuen Konzepten, Verkehrsberuhigungen und Begrünungen haben die Grätzel-Einkaufsstraßen in letzter Zeit aber wieder deutlich an Popularität zugelegt – sowohl bei den Kunden als auch den Verkäufern. Zu den jüngsten Beispielen gehört dabei die frisch mit dem österreichischen Staatspreis für Klimawandelanpassung ausgezeichnete Praterstraße, die in den vergangenen Jahren wohl eine der stärksten Veränderungen erlebt hat.

Sie entwickelte sich von einer „stark versiegelten, überhitzten Verkehrsachse ohne Aufenthaltsqualität“, wie es in der Begründung des Preises heißt, mit 100 neuen Bäumen, hellen Pflasterflächen, Trinkbrunnen und anderen Wasserelementen zu „einem ökologisch und sozial nachhaltigen Boulevard". Das wissen mittlerweile auch neue Anbieter zu schätzen.

"Es gibt bei solchen Transformationen immer einen sogenannten First Mover, einen Startpunkt, um den herum sich nach und nach Konzepte ansiedeln", erklärt Stefan Braune, der bei der ÖRAG den Bereich Retail verantwortet. "An der Praterstraße hat es unten beim Sofitel unter anderem mit dem Mochi angefangen", erzählt der Makler weiter. Das sei für entsprechende Entwicklungen immer besonders interessant, weil ein gutes Lokal nicht nur die Anrainer, sondern auch Besucher aus anderen Bezirken anziehe.

Mit der Verschönerung, der Neuzonierung und dem neuen Radweg habe sich diese Entwicklung dann weiter nach oben bis zum Nestroyplatz und darüber hinaus gezogen, seien Anbieter wie eine Filiale der Bäckerei Öfferl dazugekommen.

"Auf der anderen Seite sind Institutionen wie der Praterwirt geblieben. Und so mischen sich hier, wie auch an anderen Grätzl-Einkaufsstraßen, Alt und Neu", berichtet Braune. Inzwischen seien die Preise hier mit jenen anderer netter, belebter Bezirkseinkaufsstraßen wie etwa der Landstraßer Hauptstraße, Josefstädter oder der Gumpendorfer Straße vergleichbar und liegen zwischen 15 und 25 Euro pro Quadratmeter, je nach Mikrolage und vor allem der Größe.

Zu den recht verlässlichen Indikatoren für die Neuauflage einer Einkaufsstraße in den Bezirken scheint aktuell das Aufsperren einer gehobenen Bäckerei zu gehören. Das ist neben der Praterstraße inzwischen auf der Währinger und Josefstädter Straße sowie auf der Landstraßer und Hietzinger Hauptstraße festzustellen.

"Die Eröffnung einer Bäckereifiliale wie in Hietzing, ist immer ein starkes Signal, dass Nahversorger, aber auch Fitness-Studio und Gastrokonzepte dort jetzt ihre Berechtigung haben", erklärt Anja Mutschler, Teamleiterin des Bereichs Geschäftsflächen bei Otto Immobilien. Denn diese seien eben nicht mehr die klassischen Mainstreet- oder Highstreet-Lagen von einst, was mit unterschiedlichen Faktoren zu tun hat: Die großen Fashion-Marken streben mit ihren Flagship-Stores in die Mariahilfer Straße oder den Ersten, und viele kleine Boutiquen, die einst das Bild der Bezirksstraßen prägten, verschwinden.

"Die haben lange Zeit durch die Altmietverträge funktioniert", kennt Mutschler die Hintergründe, "aber diese durften, wenn überhaupt, nur konzeptgebunden weitergegeben werden, jedoch nicht für Neuvermietungen. ". Die im Vergleich zu den heutigen Highstreet-Lagen um einiges günstigeren Mieten in den Bestlagen der Bezirke ziehen entsprechend auch Filialen jener Konzepte an, die sich dort bereits bewiesen haben.

Andere neue Anbieter, etwa aus der Gastro- und Fitness-Branche, siedeln sich dort an, weil in den Bezirken für immer mehr Angebote die besten Lagen gerade gut genug sind, wie Franziska Patay, Senior Consultant im Bereich Einzelhandelsimmobilien bei EHL, berichtet: "Immer mehr Konzepte, für die vor einiger Zeit auch noch die Nebenlagen interessant gewesen wären, wollen jetzt in die dortigen A-Lagen.

" Und zwar kompromisslos: "Wenn etwa die Prater- oder Währinger Straße in Suchprofilen aufscheint, bieten wir Kunden natürlich auch Objekte in anderen Straßen dort dazu an", sagt die Maklerin. "Aber da kommt inzwischen fast immer die Auskunft ‚Besten Dank, aber wir konzentrieren uns in diesem Bezirk ausschließlich auf die Soundso-Straße‘. Denn dort wüssten die Bäcker, Bowl-Anbieter und Eissalons, dass sie den entsprechenden Umsatz generieren könnten, weshalb sich immer weniger in Nebenlagen trauen





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