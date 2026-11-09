Wiener Ehepaar vor Gericht: Angeklagte pflegt Ehemann und greift ihn an

Eine 61-jährige Wienerin musste sich vor Gericht verantworten, weil sie ihren pflegebedürftigen 81-jährigen Ehemann mehrfach mit Gegenständen attackierte. Das Urteil fällt.

Eine 61-jährige Frau aus Wien musste sich am Montag vor Gericht verantworten, nachdem ihr Ehemann Anzeige gegen sie erstattet hatte. Statt der geplanten Feier zur Rubinhochzeit stand für das Ehepaar ein Strafprozess im Mittelpunkt. Die Frau wird beschuldigt, ihren 20 Jahre älteren, pflegebedürftig en Mann mehrfach gefährlich angegriffen zu haben. Der 81-Jährige fühlte sich so bedroht, dass er nach dem letzten Vorfall die Polizei rief und Angst um sein Leben hatte.

Waffengebrauch im eigenen Heim

Den Vorwürfen zufolge griff die Angeklagte ihren Gatten innerhalb eines kurzen Zeitraums dreimal mit verschiedenen Gegenständen an. Als erste Waffe diente demnach eine Schere, gefolgt von einem Schürhaken. Beim dritten Angriff im September setzte die 61-Jährige ein Jausenmesser ein. Der 81-Jährige verließ daraufhin die gemeinsame Wohnung und fuhr direkt zur nächsten Polizeidienststelle, um Schutz und rechtliche Schritte einzufordern.

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Die physische Gewalt hatte den Mann so sehr in seiner Existenz bedroht, dass er klarstellte, er müsse die Anzeige erstatten, um in Zukunft nicht getötet zu werden. Die Intensität der Verletzungen wurde im Prozess jedoch als gering eingestuft. Trotzdem bildeten die wiederholten Angriffe mit schneidenden und spitz zulaufenden Objekten die Grundlage für die Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gegenseitige Liebeserklärungen trotz Anklage

Im Gerichtssaal zeigten die beiden Eheleute trotz der schweren Vorwürfe eine ungewöhnliche Verbundenheit. Der 81-Jährige bezeichnete seine Frau während der Verhandlung als die beste Frau, die er je geliebt habe. Er betonte, dass sie in früheren Zeiten immer gut zu ihm gewesen sei und ihn jahrelang gepflegt habe. Dieser Wandel im Verhalten seiner Partnerin könne er sich kaum erklären und sei für ihn nicht nachvollziehbar.

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Auch die 61-Jährige ließ keine Zweifel daran, dass sie ihren Mann liebt. Unter Tränen erklärte sie, den besten Ehemann zu haben. Gleichzeitig gab sie zu, mit der Situation der langjährigen Pflegebetreuung überfordert zu sein. Sie gab vor Gericht ein, die Belastung nicht mehr schaffen zu können, was sie jedoch nicht als Rechtfertigung für die Gewaltanwendung sah, sondern als Ausdruck ihrer Erschöpfung.

Schutzbedürftigkeit und Alkoholkonsum

Die Verteidigung der Angeklagten stützte sich auf ihre psychische Verfassung und die schwere Last der Pflege. Die arbeitslose Frau litt nach einem früheren Schicksalsschlag an Depressionen und gab an, durch die permanente Betreuung ihres Mannes an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Sie bestritt jegliche Suchtproblematik und wies die Vorwürfe der Alkoholkrankheit zurück. Laut ihrem Statement konsumierte sie nur gelegentlich einen Aperol und sah sich nicht als Alkoholikerin.

Trotz dieser Aussage verweist die Aktenlage auf mehrere dokumentierte Vorfälle, bei denen die 61-Jährige erheblich alkoholisiert war. Die Polizei musste wiederholt in die gemeinsame Wohnung ausrücken. Auch die psychiatrische Notfallambulanz hatte die Frau bereits mehrmals wegen starkem Alkoholkonsum aufgesucht. Die Richterin erklärte, die Überforderung der Angeklagten zu glauben, könne jedoch keine Erlaubnis sein, bei Stress ständig zum Alkohol zu greifen.

Bedingte Strafe und ungewöhnlicher Ratschlag

Da die zugefügten Verletzungen als von geringer Intensität eingestuft wurden, verhängte das Gericht eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann daher möglicherweise angefochten werden. Die Richterin nutzte den Abschied für einen direkten und persönlichen Rat an die Angeklagte. Sie wies die Frau an, dem Mann keine Groll zu hegen, da dieser ihr durch die Anzeige eine Chance auf Veränderung gegeben habe.

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Der abschließende Appell der Richterin richtete sich konkret auf den Lebensstil der 61-Jährigen. Sie riet ihr ab, bei Belastung zum Aperol zu greifen, und schlug stattdessen einen Cafe Latte vor. Die Strafe soll der Angeklagten die Möglichkeit geben, ihre Pflegesituation neu zu organisieren oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, bevor die Bewährungsfrist endet. Der Fall zeigt die komplexen Probleme im Umgang mit pflegebedürftigen Partnern und den Folgen von Pflegeüberlastung.