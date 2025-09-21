Wiener Ehepaar erhält 63.350 Euro Mietrückzahlung dank Mietervereinigung

Nachdem ein Wiener Ehepaar fast zehn Jahre lang zu viel Miete zahlte, erstritten sie mithilfe der Mietervereinigung eine Rückzahlung von über 63.000 Euro. Der Fall verdeutlicht die Notwendigkeit der Überprüfung von Mietverträgen und die Bedeutung von rechtlicher Beratung bei Mietstreitigkeiten.

Fast zehn Jahre lang zahlte ein Wiener Ehepaar zu viel Miete. Die Geschichte dieser überhöhten Mietzahlungen endete nun mit einer beeindruckenden Rückzahlung von 63.350 Euro, ein Erfolg, der maßgeblich durch die Unterstützung der Mietervereinigung ermöglicht wurde. Das Ehepaar bezog im Jahr 2016 eine rund 100 Quadratmeter große Altbauwohnung im Hochparterre. Der Mietvertrag war zunächst auf fünf Jahre befristet, wurde aber zweimal um jeweils drei Jahre verlängert.

Bereits von Beginn an lag der vereinbarte Mietzins deutlich über dem gesetzlich zulässigen Richtwert, ein Umstand, der das Paar über Jahre hinweg finanziell belastete. Die Geschichte verdeutlicht die Wichtigkeit von Mietrechtskenntnissen und die potenziellen finanziellen Auswirkungen überhöhter Mietzahlungen. Das Ehepaar wandte sich, als die Diskrepanz zwischen den gezahlten und den rechtlich zulässigen Mietpreisen immer deutlicher wurde, an die Mietervereinigung, um eine Überprüfung ihrer Mietzahlungen zu veranlassen und die Möglichkeit einer Rückerstattung zu prüfen. Die Erfahrung des Ehepaars zeigt, wie wichtig es ist, sich bei Mietstreitigkeiten rechtzeitig an Experten zu wenden.\Zu Beginn des Mietverhältnisses wurden 1.122 Euro netto Hauptmietzins pro Monat verlangt, zuzüglich Möbelmiete und Betriebskosten. Umgerechnet entsprach das mehr als 11 Euro pro Quadratmeter. Ein Vergleich mit dem gesetzlichen Richtwert verdeutlicht das Ausmaß der Überzahlung: Der zulässige Richtwertmietzins für eine vergleichbare Wohnung lag im Mai 2016 bei lediglich 5,39 Euro – abzüglich eines Befristungsabschlags von 25 Prozent. Durch die im Vertrag festgelegte 'Wertsicherung' stieg die Miete in den folgenden Jahren kontinuierlich an, was die finanzielle Belastung des Ehepaars weiter erhöhte. Im Jahr 2023 zahlte das Paar bereits 1.388 Euro netto für die Dreizimmerwohnung, zuzüglich 50 Euro Möbelmiete und 200 Euro Betriebskostenpauschale, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. Diese Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit, Mietverträge sorgfältig zu prüfen und die Mietzahlungen regelmäßig mit den gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichen, um überhöhte Mietforderungen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Die Mietervereinigung spielte eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung der berechtigten Ansprüche des Ehepaars und half ihnen, ihre finanzielle Situation wieder ins Gleichgewicht zu bringen.\Im März 2025 wandte sich Herr Eberl an die Mietervereinigung und suchte juristischen Rat. Rechtsexpertin Anna Wolfschluckner leitete das Verfahren bei der Schlichtungsstelle (MA 25) ein. Sowohl die Höhe des Hauptmietzinses als auch die Möbelmiete wurden nach eingehender Prüfung als überhöht eingestuft. Überraschenderweise kam es zu einer raschen Einigung: Bereits im Juni 2025 legte die Hausverwaltung im Namen der Eigentümer ein Vergleichsangebot vor, das nach kurzer Nachverhandlung angenommen wurde. Dies führte dazu, dass die Mieter bereits zwei Monate nach Antragstellung eine Rückzahlung von 63.350 Euro erhielten. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg war, dass das Ehepaar rechtzeitig juristischen Rat eingeholt hatte. Wolfschluckner warnte die Mieter eindringlich davor, eine Verzichtserklärung zu unterzeichnen, die Vermieter oft bei der Wohnungsrückgabe vorlegen. In solchen Erklärungen wird häufig festgehalten, dass sämtliche Ansprüche aus dem Mietverhältnis abgegolten seien. Die Mietervereinigung empfiehlt allen Mietern, bei der Wohnungsrückgabe keine Dokumente ungeprüft zu unterschreiben und im Zweifelsfall rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Erfahrung dieses Falls dient als mahnendes Beispiel für die Bedeutung von fundiertem Mietrechtswissen und der Inanspruchnahme professioneller Unterstützung bei Mietstreitigkeiten





Mietrecht Mietrückzahlung Mietervereinigung Überhöhte Miete Wohnungsmiete

