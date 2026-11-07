Wiener Ehepaar: 2.100 Euro Einkommen decken keine Grundkosten mehr

Stefan A. aus Wien lebt mit 2.100 Euro monatlichem Einkommen unter der Armutsgrenze. Fixkosten von über 1.500 Euro lassen kaum Spielraum für Nahrung oder Geschenke.

Ein Ehepaar aus Wien steht vor einer existenziellen finanziellen Herausforderung, obwohl es monatlich über ein Bruttoeinkommen von 2.100 Euro verfügt. Stefan A., der seit 1977 in der österreichischen Hauptstadt lebt, kann seine laufenden Kosten nur schwer decken. Die Fixkosten allein verschlingen einen Großteil des Budgets, sodass kaum noch Geld für alltägliche Bedürfnisse oder Überraschungen für die Familie übrig bleibt.

Zerplatzter Wohntraum und steigende Kosten

Das monatliche Einkommen von 2.100 Euro reicht bei Weitem nicht aus, um einen angemessenen Lebensstandard in Wien zu sichern. Von diesem Betrag müssen 799 Euro als Kaltmiete für die eigene Wohnung abgezogen werden. Dies ist nur der erste große Posten in einer langen Kette von unvermeidbaren Ausgaben, die das Budget des Wiener Ehepaars drastisch belasten und keine Reserven für Notfälle zulassen.

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Neben der Miete summieren sich die weiteren fixen monatlichen Kosten auf 708 Euro. Diese Summe umfasst Versicherungen, Heizung und andere notwendige Versorgungsleistungen. Zusammen mit der Miete fallen damit bereits 1.507 Euro für die reine Haushaltsübernahme an. Dieser Betrag wird von den 2.100 Euro Einkommen direkt abgezogen, ehe auch nur ein Cent für den täglichen Lebensunterhalt berücksichtigt wird.

Nach Begleichung aller Fixkosten verbleiben dem Ehepaar nicht einmal 600 Euro für den Rest des Monats. Dieser Restbetrag muss für Lebensmittel, Hygieneartikel und sämtliche variablen Ausgaben aufgewendet werden. Die Spannbreite für spontane Einkäufe oder unerwartete Kosten ist damit praktisch null. Das Einkommen deckt zwar die Grundversorgung theoretisch, aber praktisch führt es zur finanziellen Enge.

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Ungerechtfertigte Mietpreise im Wiener Vergleich

Stefan A. kritisiert explizit die Diskrepanzen im Wiener Mietmarkt, die seine finanzielle Situation weiter verschärfen. Er verweist auf Wohnungen mit einer Größe von 80 Quadratmetern, die in der Umgebung bereits für 560 Euro zu haben sind. Diese Objekte sind deutlich günstiger als seine eigene Wohnung, was die Höhe seiner Miete von 799 Euro zusätzlich relativiert.

Ein weiterer Aspekt der Ungerechtigkeit ist die Entfernung und die Ausstattung der Wohnungen. In nur 500 Metern Entfernung von Stefans Zuhause zahlt ein anderer Mieter für 76 Quadratmeter bereits 800 Euro. Sein Angebot ist zwar etwas kleiner, aber der Preisunterschied ist marginal, obwohl seine Wohnung in einem Haus ohne Lift liegt. Diese Faktoren sollten eigentlich zu einem niedrigeren Mietpreis führen, tun dies aber nicht.

Fehlende Rücklagen und Schuldenlast

Ein zentrales Problem der finanziellen Lage ist der vollständige Mangel an Ersparnissen. Das Ehepaar verfügt über keine Notreserve, die es im Falle eines Unglücks oder einer unerwarteten Reparatur geben könnte. Diese fehlende Sicherheitsmarge macht das Paar extrem verwundbar gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen oder persönlichen Krisen.

Zu den fehlenden Rücklagen kommen bestehende Schulden und laufende Raten hinzu, die Stefan A. laut eigenen Angaben nicht mehr vollständig bedienen kann. Diese Verbindlichkeiten ziehen weiteres Geld aus dem bereits knappen Budget. Die Kombination aus hohen Fixkosten, fehlender Liquidität und akzeptierten Schulden führt zu einem Zustand, in dem der Haushalt permanent im roten Bereich agiert.

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Schmerzhafte Einschränkungen im Familienalltag

Die finanzielle Not zeigt sich besonders deutlich in sozialen und familiären Situationen, die für das Selbstwertgefühl wichtig sind. Gerade in der Zeit vor dem Adventschmerzt es Stefan A., dass kleine Freuden für die Familie kaum noch möglich sind. Das normale Leben ist durch ständige Kostenberechnung bestimmt.

Das Ehepaar kann seinen Kindern und Enkelkindern derzeit keine Geschenke zu Weihnachten oder an Geburtstagen kaufen. Kleine alltägliche Anschaffungen, wie Tabs für den Geschirrspüler, werden zu einem Härtefall, der genau geprüft werden muss. Wenn plötzlich ein Elektrogerät kaputtgeht, wird die Situation erst recht eng, da keine Mittel für Ersatz vorhanden sind.

Stefan A. ist der Überzeugung, dass sein Schicksal nicht isoliert dasteht, sondern viele Menschen in Österreich betrifft. Er klagt über den Verlust des früheren Wohlstands, den sich Bürger früher über Jahrzehnte erarbeiten konnten. Heute habe sich dieses Gefühl geändert, und die Sicherheit gehe wieder verloren. Seine Geschichte spiegelt somit eine breitere gesellschaftliche Entwicklung wider, die sich im individuellen Haushalt zeigt.