Der plastische Chirurg Rolf Bartsch erklärt, warum ein langfristiger, minimalinvasiver Ansatz für gesunde Haut sorgt und Vorzüge von Biostimulatoren und Ultraschall aufzeigt.

Wiener Spezialist Rolf Bartsch warnt davor, die Haut mit zu vielen ästhetischen Eingriffen zu überfrachten, wenn das Ziel ist, sie langfristig gesund und frisch zu erhalten. Statt häufiger Cremes und Botox‑Injektionen plädiert er für targeted Therapien wie Ultherapy PRIME und Biostimulatoren.

Like a Quiet Symphony: Das Konzept Untraceable Results

Der Begriff Untraceable Results beschreibt Bartschs Ansatz: Patienten sehen erholt aus, ohne dass ihr äußerer Bildeindruck stark veränderte kosmetische Eingriffe deutet. Geringe, aber präzise Maßnahmen sollen genau dort wirken, wo die Hautstruktur leidet.

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Technische Mittel für gesunde Haut

Ultherapy PRIME nutzt hochfokussierte Ultraschallwellen, um kollagenanregende Tiefe zu stimulieren. Radiesse, ein Biostimulator auf Gelbasis, wird eingesetzt, um die Gewebestruktur zu stärken und ein gleichmäßigeres Hautbild zu erreichen.

Ganzheitliche Therapie - Wissen aus den frühen 20ern

Der Chirurg unterstreicht, dass schon in den Zwanzigern ein Balanceakt beginnen sollte: UV-Rahmen, Ernährung und regelmäßige Betreuung statt "Recht auf perfekte Haut" im mittleren Lebensalter.

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Risiken bei zu häufiger Behandlung

Mehr Behandlungen bedeuten oftmals mehr Reizschäden. Bartsch bereitet vor, dass unsachgemäß erhaltende Eingriffe die Haut schädigen, statt zu schützen. UV‑Strahlung bleibt ein entscheidender Faktor für die vorzeitige Hautalterung.

Selbstbewusster Ausstieg - Was macht die Zukunft aus?

Die Praxis "The Aesthetics" in Döbling richtet sich darauf, die Hautpflege individuell zuzuschneiden. Rolf Bartsch betont: "Gute Pflege in jedem Lebensabschnitt ist machbar. Auch bei 50 ist ein gezielter Ansatz möglich und sinnvoll."