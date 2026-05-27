Wiener Bürgermeister Ludwig trifft Papst Franziskus: Dialog über Frieden, KI und europäische Herausforderungen

Bei einer Audienz im Vatikan sprach Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit Papst Franziskus über die Rolle Wiens als Friedensort, den interreligiösen Dialog sowie ethische Fragen der Digitalisierung. Zudem kündigte er den Papst zu einem Besuch in Wien an.

Nach der Audienz auf dem Petersplatz in Rom begrüßten Wien s Bürgermeister Michael Ludwig und die zuständige Stadträtin Kathrin Ruck Papst Franziskus persönlich und tauschten sich kurz mit ihm aus.

Ludwig lud den Papst zu einem Besuch nach Wien ein. Laut einer Mitteilung der Stadt Wien drehte sich das Gespräch um die großen aktuellen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Im Mittelpunkt standen dabei die geopolitische Lage in Europa, die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit sowie ethische Fragen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Der Bürgermeister betonte dabei die besondere Rolle Wiens als internationale Stadt des Dialogs: "Wien steht im Zentrum Europas und ist seit Jahrhunderten eine Drehscheibe für internationale Diplomatie.

Gerade in Zeiten globaler Krisen braucht es Orte der Verständigung, des friedlichen Dialogs und der konstruktiven Zusammenarbeit.

" Ludwig thematisierte gegenüber dem Papst außerdem die Bedeutung des interreligiösen Dialogs für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Frieden. "In Wien haben wir einen Religionsbeirat eingerichtet, in dem alle anerkannten Religionsgemeinschaften vertreten sind und der mich beratend unterstützt. Es ist mir ein großes Anliegen, dass sich auch der Papst stark für den Frieden einsetzt. Religionen dürfen niemals instrumentalisiert werden, um Konflikte oder Kriege zu rechtfertigen, sondern sollen vielmehr Teil einer Friedensarchitektur sein.

Dabei kann die katholische Kirche eine wichtige Rolle spielen", erklärte der Bürgermeister. Darüber hinaus brachte Ludwig Wien als möglichen Ort für Friedensverhandlungen ins Gespräch.

"Wien ist Sitz von rund 50 internationalen Organisationen und beherbergt als einzige Stadt in der Europäischen Union einen vollständigen UN-Standort. Als Hauptstadt eines neutralen Landes sind wir grundsätzlich prädestiniert, als Ort für Friedensgespräche und friedenssichernde Maßnahmen zu dienen. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung immer im europäischen Kontext. Gerade diese Kombination aus Neutralität, internationaler Präsenz und institutioneller Dichte macht Wien zu einem geeigneten Standort für internationale Verhandlungen", betonte Ludwig.

Der Bürgermeister ging auch auf die Enzyklika "Magnifica Humanitas" zum Thema Künstliche Intelligenz ein, die Papst Leo XIV. am Montag vorgestellt hat.

"Künstliche Intelligenz ist für Wien ein besonders wichtiges Thema, da wir seit Jahren intensiv am Konzept des Digitalen Humanismus arbeiten. Dabei geht es darum, sowohl die Chancen technologischer Entwicklungen zu nutzen, als auch ihre Auswirkungen kritisch zu begleiten und zu regulieren. Entscheidend ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht ausschließlich wirtschaftliche oder technologische Interessen", erklärte der Stadtchef. Im Anschluss an die Audienz treffen Ludwig und Ruck am Donnerstagnachmittag den Bürgermeister Roms, Roberto Gualtieri, zu einem Arbeitsgespräch.

Dabei soll über zentrale Zukunftsfragen europäischer Städte gesprochen werden. Im Mittelpunkt stehen unter anderem leistbares Wohnen, die Reform des EU-Vergaberechts sowie nachhaltige Mobilität und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ein Schwerpunkt des Treffens wird die zunehmende Herausforderung steigender Wohn- und Lebenshaltungskosten in europäischen Metropolen sein





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