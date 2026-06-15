Wiener Börse erhöht Umsatz und Gewinn, Boschan hält Kapitalmarkt für ausbaufähig

Die Wiener Börse hat ihre Umsätze und ihren Gewinn erhöht. Börsenchef Christoph Boschan hält den Kapitalmarkt jedoch für ausbaufähig. Der ATX, der heimische Leitindex, hat in den letzten 25 Jahren eine jährliche Performance von 9,92 Prozent erzielt.

Wien. Die Wiener Börse hat ihren Umsatz und ihren Gewinn erhöht. Börsenchef Christoph Boschan hält den Kapitalmarkt jedoch für ausbaufähig. Der ATX , der heimische Leitindex, hat in den letzten 25 Jahren eine jährliche Performance von 9,92 Prozent erzielt, während der Weltaktienindex MSCI World TR 8,55 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 5,81 Prozent erreichte.

Der ATX wird in den nächsten Jahren von den schwergewichteten Banken nach oben gezogen, wie die Aktie der Raiffeisen Bank International, die seit Anfang Jänner um 35 Prozent zugelegt hat. Der steirische Leiterplattenhersteller für die Halbleiterindustrie AT&S ist der stärkste Gewinner und profitiert von der KI-Welle. Der Wertpapierbesitz steigt das vierte Jahr in Folge, und österreichische Aktien sind attraktiv und noch immer günstig bewertet.

Der Wertpapierbesitz beträgt inzwischen 31 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, bei den Jungen ist der Anteil höher, aber sie haben noch weniger Vermögen. Die ATX-Firmen sind jedoch vor allem in den Händen großer institutioneller Investoren aus dem Ausland, primär aus den USA. Boschan appelliert an die Politik, sich an skandinavischen Ländern zu orientieren, deren Pensionssystem viel stärker kapitalgedeckt ist. Die private Vorsorge sollte durch die Wiedereinführung einer Behaltefrist angeregt werden, nach der man Aktien steuerfrei verkaufen kann.

Produkte wie eine staatliche geförderte Zukunftsvorsorge wären wünschenswert, nur ohne die Kapitalgarantie. Boschan rät Anlegern, regelmäßig zu investieren und dabei breit zu diversifizieren. Der Wiener Börse selbst hat im Vorjahr ihr Vorsteuerergebnis von 50 auf 53 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz erhöhte sich von 81,8 auf 90,1 Millionen Euro.

Die Aktienumsätze beliefen sich auf 84 Milliarden Euro, wobei 67 Mrd. auf den Handelsplatz Wien und 18 Mrd. auf Prag entfielen





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