Wiener Börse: Analysten sehen Kurspotenzial bei vier heimischen Aktien

Wiener Börse: Analysten sehen bei Wienerberger, UNIQA, voestalpine und MMK Kurspotenzial von 14 bis 72 Prozent. Der ATX legte auf Wochensicht zu.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag nur wenig verändert. Der ATX stand am Nachmittag mit 0,34 Prozent im Plus auf 6.709 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit dennoch ein Zuwachs von über vier Prozent.

Mehrere Analysten sehen bei vier heimischen Aktien weiteres Aufwärtspotenzial: Wienerberger, UNIQA, voestalpine und Mayr-Melnhof Karton (MMK). Die Einschätzungen stammen von der Berenberg Bank, der UBS und der Baader Bank und beziehen sich auf Quartalszahlen, Gewinnschätzungen und einen angekündigten Verkauf.

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Wienerberger und UNIQA: Berenberg bestätigt Kaufempfehlungen

Die Berenberg Bank hat am Freitag das Kursziel für die Aktie von Wienerberger bei 19,00 Euro belassen. Analyst Harry Goad bestätigte die Kaufempfehlung nach den Drittquartalszahlen. Die Aktie kostet aktuell 16,62 Euro, bis zum Kursziel wären es gut 14 Prozent Aufwärtspotenzial.

Laut Harry Goad sah sich Wienerberger im Jahr 2025 mit schwierigen Endmärkten in Europa und Nordamerika konfrontiert. Höhere Finanzierungskosten beeinträchtigten die Nachfrage im Bausektor weiterhin. Mittelfristig rechnet Goad jedoch mit strukturell soliden Wohnbaumärkten in den USA und Europa.

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Ein wesentlicher Aspekt der positiven Anlagethese sei, dass der Konzern gemessen an Ertrags- und Cash-Kennzahlen weiterhin attraktiv bewertet erscheine. Die Berenberg-Analysten erwarten beim Gewinn je Aktie nun 1,03 Euro für 2026 statt bisher 1,09 Euro. Für die beiden Folgejahre liegen die Schätzungen bei 1,26 Euro statt 1,42 Euro beziehungsweise 1,76 Euro statt 1,98 Euro.

Die Dividendenschätzung je Titel ändert sich für 2026 bis 2028 von 0,95 auf 0,62 Euro. Von den zwölf bei der Nachrichtenagentur Bloomberg gelisteten Analysten raten drei zum Kauf, sieben zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,59 Euro.

Die Analysten der Berenberg Bank haben am Donnerstag das Kursziel für die UNIQA-Aktie vor den Drittquartalszahlen von 20,00 auf 22,40 Euro angehoben. Analyst Michael Huttner bestätigte in der am Mittwoch vorgelegten Studie die Kaufempfehlung. Die Aktie kostet aktuell 18,68 Euro, bis zum Kursziel wären es 20 Prozent Aufwärtspotenzial.

voestalpine und MMK: UBS und Baader Bank sehen klare Kursziele

Die UBS hat am Donnerstag die Anlageempfehlung für die voestalpine-Aktie auf Kaufen belassen. Das Team um Analyst Andrew Jones bestätigte das Kursziel nach der Zahlenvorlage des Stahlkonzerns bei 64,00 Euro. Aktuell kosten die voest-Titel 37,16 Euro, bis zum Kursziel wären es 72 Prozent Aufwärtspotenzial.

Die UBS bewertet die Ergebnisse des Unternehmens als negativ für die Aktie. Die Prognoseverfehlung beim EBITDA falle vergleichsweise moderat aus. Der schwächere Free Cashflow sei primär auf einen Aufbau des Working Capital zurückzuführen.

Die Senkung des Ausblicks deute trotz sich erholender Stahlpreise in der EU auf ein um etwa 6 Prozent niedrigeres EBITDA für das Geschäftsjahr 2026/27 hin. Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Experten für 2026/27 weiterhin 3,49 Euro und für 2027/28 5,42 Euro. Die Dividende wird für das laufende Geschäftsjahr mit 1,22 Euro je Anteilsschein beziffert.

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Von den zwölf bei Bloomberg gelisteten Analysten raten sechs zum Kauf und sechs zum Halten der voestalpine-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 52,46 Euro.

Die Baader Bank hat am Dienstag die Kaufempfehlung für die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof Karton nach dem angekündigten Verkauf der Verpackungssparte bestätigt. Analyst Varun Sikka legte das Sechs-Monats-Kursziel bei 115 Euro fest. Die Aktie kostet aktuell 77,50 Euro, bis zum Kursziel wären es 48,4 Prozent Aufwärtspotenzial.

Analystenstimmen: Kaufempfehlungen bei allen vier Titeln

Alle vier besprochenen Aktien erhielten in den genannten Studien eine Kaufempfehlung. Die Abstände zu den jeweiligen Kurszielen reichen von gut 14 Prozent bei Wienerberger bis zu 72 Prozent bei voestalpine.

Die Bloomberg-Umfragen zeigen jedoch eine breite Streuung der Meinungen. Bei Wienerberger raten nur drei von zwölf Analysten zum Kauf, bei voestalpine sind es sechs von zwölf. Bei UNIQA empfehlen zwei von fünf Analysten den Kauf, drei raten zum Halten.

Für UNIQA stehen die Neunmonatszahlen an. Berenberg erwartet für die ersten drei Quartale einen Vorsteuergewinn von 465 Mio. Euro, ein Plus von 10 Prozent im Jahresvergleich. Damit sei UNIQA nach Einschätzung der Berenberg-Analysten gut positioniert, um das für das Gesamtjahr 2026 angestrebte Vorsteuerergebnis von 540 bis 570 Mio. Euro zu erreichen.