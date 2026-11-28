Geri Tsai von Tür 7 Wien zeigt Rezepte für Whisky-Tea, Fireball-Mixgetränke und alkoholfreie Veltliner. Traditionelle Adventaromen neu interpretiert.

Der traditionelle Adventschmaus in Wien muss nicht zwingend mit Glühwein oder Punsch gefeiert werden. Geri Tsai, der renommierte Bartender und Inhaber der Wiener Bar Tür 7, bringt die festliche Adventstimmung direkt ins Cocktailglas und eröffnet damit einen modernen Weg, die kalte Jahreszeit zu genießen. Anstatt sich auf das übliche Zimt-Zucker-Geflecht zu verlassen, experimentiert der Preisträger der Cocktailkunst mit komplexen Aromaprofilen, die Nussigkeit, Portwein-Noten und frische Säure in den Vordergrund stellen. Dabei reicht es irgendwann auch wieder aus, den bekannten Pfannkuchen-Einkaufszettel zu verlassen. Trinkt man zu langsam, ist das Gebräu lauwarm und verliert an Charakter. Trinkt man zu schnell, fahren Zucker und Alkohol schneller ein, als das Christkind Wunschzettel einsammeln kann. Und die wirklich guten Stände kennen ohnehin nur Weihnachtsmarkt-Ultras, die für ihre Cocktailkunst vielfach ausgezeichnet wurde und nun ihre Geheimnisse verrät.

Whisky-Tea als schottischer Winter-Klassiker

Ein absoluter Favorit von Geri Tsai ist ein schottischer Klassiker, der als warmer Cocktail erstaunlich wenig Aufwand erfordert, aber maximale Wirkung entfaltet. Die Basis bilden Whisky, Honig, Zitrone, drei Gewürznelken und heißes Wasser, wobei die Auswahl des Whiskys jedem Geschmack überlassen bleibt. Ob ein rauchiger Single Malt oder ein milder Blend, beide Varianten funktionieren hervorragend als Grundlage für dieses erfrischende Wintergetränk. Wichtig ist für den Experten jedoch die richtige Temperatur des Glases. Du gibst ja auch nicht in ein warmes Glas einen kalten Drink hinein, erklärt Tsai und betont die Notwendigkeit eines hitzebeständigen Henkelglases, um verbrannte Finger zu vermeiden. Im Grunde ist es eine Art Tee mit Whisky, der selbst Opernsängern, deren Stimme ein wenig angeschlagen ist, geschätzt wird.

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Santa's Little Trouble mit Feuer und Frische

Der Drink Santa's Little Trouble erinnert an Punsch, hat aber einen kleinen Dreh, der ihn von der Masse abhebt. Schmackhaft und würzig trifft der Fireball, ein spezieller Whisky-Likör aus Kanada, mit Limette und Orangenlikör aufeinander. Die Säure der Limette, die Orange und der Zimt sollen sich die Waage halten, sodass bewusst kein klassischer süßer Punsch hergestellt wird. Der Drink soll eine gewisse Frische behalten und nicht zu schwer werden, was ihn zur idealen Alternative am kalten Abend macht. Statt im Häferl landet das Ganze nach dem Shaken im kalten Cocktailglas, das idealerweise zuvor im Tiefkühlfach gelagert wurde. Den Shaker immer voll mit Eis füllen, warnt der Profi, da wenige Eiswürfel beim Schütteln leichter brechen und den Cocktail verwässern.

Rum-Portwein-Mix als flüssiger Lebkuchen

Ein weiterer Highlight ist einDrink, der vor allem durch seinen Körper besticht, während die eigentlichen Aromen von Portwein und Pflaume geliefert werden. Serviert wird dieser Mix in einer Cocktailschale in klassischer Martiniform, garniert mit einer Amarenakirsche, die den fruchtigen Schlusspunkt setzt. Ein bisschen wie flüssiger Lebkuchen, ohne Brösel, bietet dieser Drink eine elegante Verbindung von Stärke und Frucht. Die Kombination aus Rum, Portwein und Pflaumenbrand erfordert Präzision beim Mixen, um die Balance zwischen Süße und alkoholischer Schärfe zu finden. Dieser Drink ist ein Beweis dafür, dass Adventstimmung nicht nur auf süße, traditionelle Aromen beschränkt sein muss.

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Alkoholfreie Option mit grünem Veltliner

Glänzen kann ein Drink auch ohne Promille gewaltig, wenn man auf die alkoholfreie Variante des Grünen Veltliners zurückgreift. Limette bringt Frische, Mandelsirup eine markante und doch dezente Süße, während Zimtsirup den winterlichen Akzent setzt. Orangenlimonade verbindet all diese Aromen zu einem harmonischen Ganzen, das besonders für diejenigen geeignet ist, die nicht trinken möchten. Wasser wird aufgekocht, um ein hitzebeständiges Henkelglas mit etwas heißem Wasser vorzuwärmen und auszuleeren, was die Temperatur des finalen Getränks stabilisiert. Tequila, Limettensaft, Fireball, Orangenlikör und Zimtsirup werden in einen Cocktailshaker gegeben und etwa 15 bis 20 Sekunden kräftig geschüttelt, damit sich die Zutaten verbinden.

Bar Tür 7 als kulinarische Institution in Wien

Gerhard Geri Tsai ist Gastgeber, Betreiber und Bartender der Tür 7, die seit 2014 in der Buchfeldgasse 7 in der Josefstadt existiert. Das Lokal gilt als eine der besten Bars in Wien und zeichnet sich durch eine ausgeprägte Speakeasy-Atmosphäre aus. Statt einer klassischen Cocktailkarte gibt es persönliche Beratung: Tsai und sein Mitarbeiter fragen nach Vorlieben und Stimmung und mixen daraus individuelle Drinks an sieben Abenden pro Woche. Diese Herangehensweise ermöglicht es Kunden, einzigartige Geschmacksprofile zu entdecken, die weit über das hinausgehen, was traditionelle Weihnachtsmärkte bieten. Mit solchen innovativen Rezepten zeigt die Bar Tür 7, wie modern Wein- und Bierkultur mit adventlichen Traditionen verschmelzen können.