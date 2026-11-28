Geri Tsai von der Wienser Bar Tür 7 präsentiert vier kreative Advent-Cocktails. Von heißen Whisky-Spezialitäten bis hin zu alkoholfreien Alternativen für die kalte Jahreszeit.

Der Wiener Bar tender und Bar-Betreiber Geri Tsai stellt die traditionelle Advent- und Weihnachtszeit auf die Bartheke seiner renommierten Wiener Bar Tür 7. In einer Zeit, in der Glühwein und Punsch die winterlichen Marktstände dominieren, setzt Tsai mit vier speziell kreierten Cocktail-Rezepten neue Akzente für Genießer. Die Mischung aus klassischen und innovativen Aromen bietet Abwechslung für den kalten Winter und nutzt saisonale Zutaten wie Zimt, Nüsse und Portwein, ohne dabei im gewohnten Klischee zu verharren.

Hot Toddy als simpler Klassiker

Der schottische Klassiker Hot Toddy wird von Geri Tsai als einer seiner absoluten Favoriten bezeichnet und zeichnet sich durch einen erstaunlich niedrigen Aufwand bei der Zubereitung aus. Die Zutatenliste ist minimalistisch und umfasst Whisky, Honig, Zitrone sowie drei Gewürznelken, die mit heißem Wasser aufgefüllt werden. Bei der Wahl des Whiskys besteht volle Freiheit: Ein rauchiger Single Malt ebenso wie ein milder Blend funktionieren einwandfrei.

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Auf die Temperatur des Glases legt der Bar-Betreiber besonderen Wert, da man keinen kalten Drink in ein erwärmtes Glas gibt und umgekehrt. Ein hitzebeständiges Glas mit Henkel ist zwingend erforderlich, um Verbrennungen an den Fingern zu vermeiden. Tsai beschreibt das Getränk im Grunde als eine Art Tee mit Whisky-Zusatz, der auch Opernsängern bei heiserer Stimme zugutekommt und keine speziellen Mixkenntnisse erfordert.

Santa's Little Trouble mit schottischer Note

Der Drink Santa's Little Trouble erinnert optisch und geschmacklich an klassischen Punsch, enthält jedoch eine deutliche schottische Komponente durch den Einsatz von Fireball. Dieser kanadische Whisky-Likör sorgt für die charakteristische Zimtnote, während Limette und Orangenlikör für Frische und Säure sorgen. Die Balance zwischen der Süße des Zimts und der Frische der Früchte ist das konzeptionelle Ziel, um einen zu schweren Geschmack zu vermeiden.

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Im Gegensatz zu Glühwein, der häufig in Häferl serviert wird, landet dieses Gemisch nach dem kräftigen Schütteln in einem kalten Cocktailglas. Eine Profi-Regel dabei ist, den Shaker vollständig mit Eis zu füllen, damit die Würfel beim Schütteln nicht zerbrechen und den Drink nicht verwässern. Ein wenig Schmelzwasser ist erwünscht, um den Charakter des Cocktails zu erhalten, ohne die intensive Geschmacksnote zu verwässern.

Flüssiger Lebkuchen ohne Brösel

Der dritte Cocktail setzt auf Rum als Basis, der für die nötige Substanz sorgt, während Portwein und Pflaumenbrand die eigentlichen Aromen liefern. Diese Kombination ergibt ein Getränk, das an flüssigen Lebkuchen erinnert, jedoch ohne die festen Bestandteile serviert wird. Die Garnitur mit einer Amarenakirsche setzt einen finalen, fruchtigen Akzent und rundet das Geschmackserlebnis harmonisch ab.

Die Präsentation erfolgt in einer klassischen Cocktailschale, oft im Martiniformat, was dem Drink einen eleganten Look verleiht. Diese Komposition nutzt die Tiefe der Spirituosen, um eine komplexe Geschmacksdimension zu erschaffen, die weit über einfache Fruchtsäfte oder Zuckeraromen hinausgeht. Der Fokus liegt hier auf der Symbiose aus dem Körper des Rums und der Würze des Portweins.

Alkoholfreie Alternative mit Grüner Veltliner

Nicht nur spiritushaltige Varianten finden bei Geri Tsai Beachtung; auch ein alkoholfreier Drink kommt in der Adventzeit zum Zug. Dieser Mix aus Grünem Veltliner, Limettensaft, Mandelsirup, Zimtsirup und Orangenlimonade bietet eine erfrischende Alternative. Der Grüne Veltliner liefert die basische Säure, während der Mandelsirup für eine dezente Süße und der Zimtsirup den winterlichen Touch sorgt.

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Die Orangenlimonade dient dabei als Verbindungsstück, das die verschiedenen Aromen harmonisch miteinander vereint. Dieser Drink glänzt optisch und geschmacklich ohne Promille und eignet sich hervorragend für alle Gäste, die nicht auf Alkohol setzen möchten. Die Kombination aus fruchtiger Frische und warmen Gewürzaromen macht ihn zu einem perfekten Begleiter für kühle Abende auf dem Weihnachtsmarkt.

Kontext zur Wiener Bar Tür 7

Gerhard (Geri) Tsai ist seit 2014 der Gastgeber, Betreiber und Bartender der Bar Tür 7 in der Buchfeldgasse 7 im 8. Wiener Gemeindebezirk, der Josefstadt. Die Bar gilt unter Kennern als eine der besten Locations Wiens und zeichnet sich durch eine spezielle Speakeasy-Atmosphäre aus. Statt einer klassischen, fixen Cocktailkarte bietet Tsai persönliche Beratung an.

Tsai und sein Team erfragen bei jedem Gast die individuellen Vorlieben und die aktuelle Stimmung, um daraus maßgeschneiderte Drinks zu mixen. Dieses服务模式 findet an sieben Abenden pro Woche statt und macht die Bar Tür 7 zu einem festen Anlaufpunkt für exklusive Cocktailkultur. Die Rezepte und die Philosophie von Geri Tsai laden dazu ein, die Adventszeit nicht nur mit bekannten Traditionen, sondern auch mit kreativen neuen Geschmacksvarianten zu feiern.