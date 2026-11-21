Das Bezirksgericht Innere Stadt beanstandet die Unterbringung in Wiens Auszeit-WG. Die MA 11 klagt gegen die Entscheidung, während die Kosten bei fast einer Million Euro pro Jahr liegen.

Die umstrittene Auszeit-Wohngruppe der Stadt Wien steht erneut im Fokus der öffentlichen und rechtlichen Debatte. Ein Beschluss des Bezirksgerichts Innere Stadt aus dem August hat die Zulässigkeit der dortigen Freiheitsbeschränkungen deutlich angezweifelt. Dieses Urteil wirft die fundamentale Frage auf, ob die Wien er Stadtverwaltung Kindern, die in dieser Einrichtung untergebracht sind, die Ausreise rechtlich wirklich verwehren darf.

Rechtliche Grenzen der Unterbringung

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe, fachlich als MA 11 bezeichnet, wehrt sich energisch gegen die getroffene gerichtliche Entscheidung. Während das Gericht in der angefochtenen Einzelentscheidung feststellte, dass eine Bewohnerin nicht in der beanstandeten Weise an dem Verlassen der Einrichtung gehindert werden durfte, sieht die Stadt Wien dies als missverständlich an. Man argumentiert, es habe sich lediglich um eine Einzelfallbetrachtung gehandelt, bei der spezifische Maßnahmen gegenüber einem ganz bestimmten Bewohner geprüft wurden und nicht pauschal alle Bewohner der Anlage betrafen.

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Die MA 11 legt gegen die Instanzentscheidung des Gerichts rechtlich vor. Die Stadt bestätigt die getroffene Entscheidung des Gerichts grundsätzlich, stellt jedoch klar, dass nicht alle damit verbundenen Verfahren bereits abgeschlossen sind. In Bezug auf die aktuelle Praxis der Eingangstür gibt die Stadt Wien allgemein bekannt, dass man jene Maßnahmen umsetze, die vom derzeitigen rechtlichen Rahmen explizit erlaubt sind, wie etwa das Verschließen der Tür.

Enorme Kosten und aktuelle Straftaten

Ein weiterer kritischer Aspekt dieser Debatte sind die immensen finanziellen Belastungen für die Stadt Wien. Laut Berichten des Mediums Krone belaufen sich die Betriebskosten der Einrichtung im Bezirk Simmering auf knapp eine Million Euro jährlich. Das entspricht einem Tagespreis von rund 2.700 Euro, der für lediglich zwei Betreuungsplätze aufgewendet wird. Diese Kosten stehen im krassen Gegensatz zur aktuellen Situation der Bewohner, von denen zwei jeweils 13 Jahre alte Jugendliche jüngst erneut straffällig geworden sind.

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Die Vorwürfe gegen die Jugendlichen sind schwerwiegend und werden gerade von den zuständigen Behörden intensiv geprüft. Ein der Jugendlichen steht im Verdacht, weitere Einbrüche begangen zu haben. Der andere Jugendlicher soll an einem einzigen Tag zwei Trafiken im Bezirk Wien-Favoriten überfallen haben. Bei einem dieser Raubüberfälle stieß er eine 65-jährige Angestellte zu Boden und entwendete die Kassenlade samt Bargeld.

Durch die Gewalttätigkeit wurde die Mitarbeiterin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Stadt Wien äußert sich aufgrund des strengen Persönlichkeitsschutzes der Minderjährigen nicht zu den konkreten Einzelheiten der Jugendlichen, bestätigt aber die laufenden Prüfverfahren der Behörden.

Intensivbetreuung und politische Forderungen

Die Auszeit-WG wurde ursprünglich als speziell konzipierter Krisenort für Kinder etabliert, die durch schwere Gesetzesverstöße auffallen. Das Konzept sieht eine extrem intensive Betreuung vor, um problematische Verhaltensmuster nachhaltig zu durchbrechen. Pro Bewohner sind dabei drei Betreuer sowie ein zusätzlicher Sicherheitsmitarbeiter vorgesehen. Zum Ausstattungskonzept gehören zudem psychiatrische, psychologische und heilpädagogische Unterstützung sowie Elemente zur emotionalen Stabilisierung wie Wasserbetten und Hängesessel.

Das zentrale Problem für die Stadt Wien liegt in den aktuellen gesetzlichen Grenzen. Das herangezogene Heimaufenthaltsgesetz erlaubt Freiheitsbeschränkungen nur unter strengen Voraussetzungen, etwa bei nachgewiesener psychischer Erkrankung oder geistiger Behinderung in Verbindung mit erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung. Allein der Verdacht, dass ein strafunmündiges Kind erneut eine Straftat begehen könnte, reicht juristisch nicht aus, um eine solche Einschränkung zu rechtfertigen.

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Als direkte Konsequenz daraus fordert die Stadt Wien eine neue bundesgesetzliche Grundlage. Ziel ist die Schaffung einer Rechtsbasis für die zeitweise geschlossene Unterbringung von Kindern unter vierzehn Jahren. Im Justizministerium wird bereits an einer entsprechenden Novellierung der Regelung gearbeitet, um solchen Einrichtungen die notwendige Handlungsfähigkeit zu geben.

Bilanz der Einrichtung und künftige Perspektive

Trotz der anhaltenden Kritik und der rechtlichen Hürden hält die Stadt Wien an dem Grundgedanken der Auszeit-Wohngruppe fest. Das primäre Ziel bleibt es, eingewurzelte Gewaltspiralen zu unterbrechen und den betreuten Kindern neue, positive Perspektiven im Leben zu eröffnen. Die Stadt verweist dabei auf frühere Erfolge der Maßnahme, um die Effizienz des Konzepts zu verteidigen.

Angaben der MA 11 zufolge war die Betreuung eines früheren Bewohners erfolgreich. Dieser Jugendliche nahm nach seiner Zeit in der Einrichtung freiwillig ein weiterführendes Angebot an und ist seitdem frei von weiteren Delikten geblieben. Auch eines der derzeit betreuten Kinder hat einem solchen weiterführenden Angebot zugestimmt.

Gleichzeitig räumt die Stadt Wien realistisch ein, dass die intensive Betreuung nicht bei jedem Kind zum gleichen Erfolg führen kann. Man akzeptiert, dass man mit den vorhandenen Mitteln und Methoden nicht jedes Kind erreichen wird, beharrt aber weiterhin auf der Notwendigkeit solcher spezialisierter Einrichtungen im Rahmen des derzeit Möglichen.