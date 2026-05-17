Wiener Austria Women's Football Team Eyes Local Double Championship

The Wiener Austria Women's Football Team's pursuit of a local Double Championship has seen them claim a crucial 2:1 victory over Sturm Graz in the 32nd round of the Women's Bundesliga. The odds favor a successful campaign as long as their arch-rivals, SKN St. Pölten, lose against Red Bull Salzburg in the coming days.

Die Wiener Austria Women's Football Team is relentless in pursuit of a local Double Championship . The team coached by Stefan Kenesei won a crucial match against Sturm Graz with a score of 2:1 in the 32nd round of the Women's Bundesliga.

The win positions them to potentially claim their first-ever Club Championship three days after their Cup match, as long as title-holder SKN St. Pölten lose against Red Bull Salzburg in the afternoon. On the other hand, Graz got a late consolation goal in the 91st minute by Laura Lillholm Petersen.

The Vienna team currently holds a seven-point lead over St. Pölten, who had the opportunity to make up ground but might have to delay their celebrations against SKN St. Pölten in the coming rounds. (2515 characters, 3 paragraphs





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