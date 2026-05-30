Wiener Austria krönt sich zum Meister

Die Wiener Austria hat den ersten Meistertitel der Klubgeschichte eingefahren und das Double gewonnen.

Die Wiener Austria hat am Samstag in der Generali Arena mit einem 1:1 gegen St. Pölten den ersten Meistertitel der Klubgeschichte eingefahren. Die Frauen des Vereins krönten sich damit zum Meister und holten das Double , nachdem sie bereits den Cup-Titel gewonnen hatten.

Die Schlussphase des Spiels war dramatisch, als die St. Pöltnerinnen nach einem Foulelfmeter in Führung gingen. Doch die Wienerinnen gaben nicht auf und konnten in der 101. Spielminute durch Carina Wenninger das 1:1 erzielen. Wenninger war auch Kapitänin der Mannschaft und wurde nach dem Elfmeterfoul gegen Fanni Nagy im 96.

Spielminute für das Gelb-Rote gesperrt. Trotz dieser Herausforderung blieben die Wienerinnen unbesiegt in der Liga und feierten damit einen großen Erfolg. Die Spielerinnen waren überglücklich und stolz auf ihren Meistertitel





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wiener Austria Meistertitel Double Frauenfußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Wiener Festwochen, das liebe Steuergeld und ein DilemmaBanausen sind alle, denen jedes Verständnis für die Kunst eines Milo Rau sowie für die geistigen Werte eines Peter Thiel fehlt. Hier ein Bekenntnis.

Read more »

Titel-Drama! Austria-Frauen erstmals MeisterAustria Wien ist zum ersten Mal überhaupt Frauen-Bundesliga-Meister. Die Truppe von Coach Stefan Kenesei erkämpfte sich am Samstag zum Abschluss der ...

Read more »

Austria Wien ist erstmals Frauen-Fußball-Bundesliga-MeisterDie Wienerinnen überstanden die gesamte Saison ohne Niederlage. Ein 1:1 reichte nun für den Meistertitel. Dafür ist der Weg in die Champions-League-Qualifikation leichter.

Read more »

Fußball: Spielerinnen der Austria Wien zum ersten Mal MeisterWIEN. Austria Wien ist zum ersten Mal überhaupt Frauen-Fußball-Bundesliga-Meister.

Read more »