Wiener Ärztekammer: Interne Geheimnisse, rechtliche Bedenken und hohe Gagen

Die Wiener Ärztekammer steht unter Druck: Ein interner Rundschreiben des Präsidenten sollte für Diskretion sorgen, doch Hinweisgeber enthüllen rechtliche Probleme mit dem geplanten Thinktank und hohe Funktionärsgagen. Die Aufsichtsbehörde sieht kritische Aspekte bei der geplanten Subvention von 800.000 Euro.

Die Wiener Ärztekammer steht in der Kritik: Interne Probleme, rechtliche Bedenken und hohe Funktionärsgagen werfen ein schlechtes Licht auf die Institution. Ein interner Rundschreiben des Präsidenten sollte für Diskretion sorgen, doch die Hinweisgeber lassen sich nicht zum Schweigen bringen.

Ende März erhielten die rund 100 Funktionäre der Wiener Ärztekammer eine E-Mail von ihrem Präsidenten Johannes Steinhart. Der Betreff „Leitfaden für Referent*innen“ klang harmlos, doch der Inhalt war alles andere als das. Steinhart betonte die „Verschwiegenheitspflicht“ und einen „einheitlichen Außenauftritt“. Er forderte, dass Medienanfragen und öffentliche Auftritte im Zusammenhang mit der Kammertätigkeit nur nach Rücksprache mit dem Präsidenten oder der Pressestelle erfolgen dürfen.

Ziel war es, den Zeitraum bis zur nächsten Wahl in elf Monaten „produktiv und geordnet“ zu gestalten. Doch der Versuch, interne Informationen unter Verschluss zu halten, scheiterte. Nach Enthüllungen des Magazins profil und des ORF-Programms „ZIB 2“ erreichten die Redaktionen zahlreiche Hinweise von frustrierten Kammermitgliedern und Funktionären. Diese berichteten über rechtliche Probleme im Zusammenhang mit dem geplanten Thinktank „Med in Austria“ und den hohen Gagen für Funktionäre.

Die Hinweisgeber sind sich bewusst, dass ihre Enthüllungen dem Ansehen der Kammer kurzfristig schaden, doch sie sehen keine andere Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen. Die Selbstheilungskräfte der Kammer, die Loyalität mit Posten belohnt und Abweichler ausgrenzt, sind schwach. Selbst die Protokolle der Vollversammlung sind für die Pflichtmitglieder seit einiger Zeit nicht mehr einsehbar.

Das Magazin profil und „ZIB 2“ deckten vor zwei Wochen auf, dass die Wiener Ärztekammer einen formal „unabhängigen“ Thinktank namens „Med in Austria“ gründen will, um im Sinne der Standesvertretung politisch zu lobbyieren. Als Vorbild dient das „Momentum Institut“, das unter anderem von der Arbeiterkammer gefördert wird. Bevor die Kammer die rechtlichen Aspekte abschließend klären ließ, investierte sie bereits eine sechsstellige Summe für PR-Berater, die Projektnamen und Kommunikationsziele entwickelten, und ließ den Markennamen beim Patentamt schützen.

Zudem wurde der Trägerverein „Zukunft Gesundes Österreich“ gegründet. Im Vorstand sitzen zwei hochrangige Kammerfunktionäre: der Finanzreferent Johannes Kastner und der Präsidialreferent Benjamin Glaser. Kastner gehört der Liste Wiener Mittelbau an, Glaser dem SPÖ-nahen Team Szekeres. Auffällig ist, dass keine Vertreter der ÖVP-nahen Vereinigung, die mit Steinhart den Kammerpräsidenten stellt, im Vorstand vertreten sind.

Anfang April erhielt die Kammer eine Antwort von der Wiener Magistratsabteilung 40, der Aufsichtsbehörde. Diese hatte auf Bitte der Kammer geprüft, ob eine geplante Anschubsubvention für den Thinktank in Höhe von 800.000 Euro rechtlich möglich sei. Die MA 40 sieht mehrere „kritische Aspekte“, insbesondere in Bezug auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, die für die Kammer gesetzlich festgeschrieben sind.

Vor allem die Beteiligung von Kastner und Glaser im Verein wurde hinterfragt, da dies zu einem doppelten Salär führen könnte. Die Aufsichtsbehörde fragte auch, ob die Aufgaben des Vereins nicht zweckmäßiger innerhalb der Kammer selbst wahrgenommen werden könnten. Dennoch sei die geplante Subvention grundsätzlich zulässig, da die Tätigkeiten des Vereins in den Bereich der beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Ärzteschaft fallen würden.

Allerdings sei ohne ein vollständiges Konzept des Thinktanks eine abschließende Beurteilung nicht möglich. Noch kritischer sieht ein von der Kammer beauftragter Jurist die Sache. Mehrere Quellen bestätigten, dass der Anwalt die Gefahr von „Untreue“ sieht, wenn die Kammer dem Verein die geplanten 800.000 Euro überweist, ohne dafür eine konkrete Gegenleistung zu erhalten. Der Jurist fordert, dass im Subventionsvertrag zwischen Kammer und Thinktank eine konkrete Gegenleistung festgeschrieben werden muss, die der Verein für die Kammer erbringt.

Beispielsweise müsste der Verein der Kammer Beschickungsrechte für das geplante „Strategic and Fundraising Board“ einräumen oder den Wert von Werbeleistungen und Studien für die Kammer beziffern. Dies stünde jedoch im Widerspruch zur behaupteten „Unabhängigkeit“ des Vereins





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