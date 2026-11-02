Wiener Arbeitsmarkt: Ludwig hebt positiven Trend bei Beschäftigung hervor

Wien trotzt dem österreichweiten Trend: Die Zahl der Arbeitssuchenden sinkt zum neunten Mal in Folge. Bürgermeister Ludwig lobt die gezielten Programme zur Stärkung des Arbeitsmarktes.

Wien entwickelt sich seit neun Monaten entgegen dem österreichweiten Trend am Arbeitsmarkt. Während die Zahl der Arbeitssuchenden in den meisten Bundesländern steigt, sinkt sie in der Bundeshauptstadt kontinuierlich. Bürgermeister Michael Ludwig hebt diesen positiven Verlauf hervor und betont den Erfolg der städtischen Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung.

Auftretender Rückgang bei den Arbeitssuchenden

Im Oktober ging die Zahl der Arbeitssuchenden in Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent zurück. Damit verzeichnet die Bundeshauptstadt bereits den neunten Monat in Folge einen Rückgang. Neben Wien konnte nur Kärnten mit einem Minus von 1,1 Prozent eine ähnliche Entwicklung vorweisen. In allen anderen Bundesländern stieg die Zahl der Arbeitssuchenden weiter an. Dies unterstreicht die einzigartige Situation in der österreichischen Hauptstadt.

Also read Peer-Arbeit in Wiener Obdachlosenhilfe wirkt nach Studie

Auch bei der Beschäftigung hebt sich Wien vom Rest Österreichs ab. Seit Jahresbeginn wächst die Zahl der Beschäftigten in Wien laut AMS-Statistik durchgehend deutlich stärker als im österreichischen Durchschnitt. Noch bemerkenswerter ist der langfristige Vergleich. Seit 67 Monaten in Folge verzeichnet Wien ein Beschäftigungsplus. Der letzte Rückgang wurde im Februar 2021 registriert, als die Auswirkungen des dritten harten Corona-Lockdowns den Arbeitsmarkt belasteten.

Österreichweite Rückschläge im Jahresvergleich

Österreichweit gab es hingegen immer wieder Rückschläge bei der Beschäftigung. Zuletzt ging die Beschäftigung im Jänner 2026 zurück. Davor wurden bereits im Mai 2025 mit einem Rückgang von 0,1 Prozent, im November 2024 ebenfalls mit 0,1 Prozent sowie im August 2024 mit 0,2 Prozent Minus verzeichnet. Auch im März 2024 wurde ein Rückgang von 0,1 Prozent gemeldet. Diese Daten zeigen die schwierige Lage außerhalb Wiens.

Advertisement

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sieht in den aktuellen Zahlen eine Bestätigung des Wiener Weges. In Wien käme man um jeden Arbeitsplatz und das mit Erfolg. Wien zeige, dass es auch in fordernden Zeiten möglich sei, Beschäftigung zu steigern und die Zahl der Arbeitssuchenden deutlich zu senken. Für den Stadtchef ist die positive Entwicklung aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Vielmehr will er weitere Maßnahmen setzen, um den Arbeitsmarkt weiter zu stärken.

Gezielte Programme und Zukunftsinvestitionen

Deshalb müsse man weiter in gezielte Beschäftigungsprogramme investieren. Mit dem Waff habe man ein einzigartiges Instrument dafür geschaffen. Gleichzeitig müsse man genau ansehen, was man noch tun könne, um das Wirtschaftswachstum weiter anzukurbeln. Dazu gehörten vor allem Investitionen in Zukunftsbranchen. Bei der kommenden Landeshauptleute-Konferenz werde man genau diese Themen gemeinsam besprechen. Dies soll die wirtschaftliche Stabilität sichern.

Hinter der Entwicklung stehen laut Stadt Wien mehrere gezielte Beschäftigungsprogramme. Dazu zählen etwa die Frauenstiftung, die Joboffensive für Jugendliche und die Joboffensive 50 Plus. Diese Initiativen sollen Menschen unterstützen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben. Auch das Jugendcollege, das sich unter anderem um die Ausbildung und Integration junger Geflüchteter kümmert, soll einen wichtigen Beitrag leisten. Eine weitere Besonderheit ist das Bevölkerungswachstum.

Durch das stetige Bevölkerungswachstum stiegen in Wien in der Vergangenheit üblicherweise sowohl die Beschäftigung als auch die Zahl der Arbeitssuchenden. Nun zeigt sich ein anderes Bild. Mehr Menschen finden Beschäftigung, während gleichzeitig weniger Menschen auf Jobsuche sind. Als weiteren Grund für die Entwicklung nennt die Stadt die wirtschaftliche Stärke Wiens. Die Bundeshauptstadt habe als einziges Bundesland durchgehend Wirtschaftswachstum erzielt und damit die Rezession abgewehrt.

Advertisement

Für Ludwig steht deshalb fest, dass Wien auch künftig in neue Wachstumsbereiche investieren muss. Die Wiener Zahlen zeigen jedenfalls einen bemerkenswerten Trend. Während der österreichische Arbeitsmarkt unter Druck steht, wächst die Beschäftigung in der Bundeshauptstadt weiter. Und erstmals seit längerer Zeit geht dieses Wachstum mit einem anhaltenden Rückgang bei den Arbeitssuchenden einher. Dies bestätigt die effektive Strategie der Stadtregierung.