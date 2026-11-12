Wiener Aktionismus Museum schließt zum 10. Jänner

Das Wiener Aktionismus Museum (WAM) beendet den öffentlichen Ausstellungsbetrieb am 10. Jänner. Direktor Schröder begründet die Schließung mit anhaltenden Protesten gegen Otto Muehl.

Das private Wiener Aktionismus Museum (WAM) in der Wiener Innenstadt wird seine Pforten am 10. Jänner endgültig schließen. Dieses Datum markiert den letzten Tag der derzeit laufenden und stark umstrittenen Ausstellung über den Künstler und verurteilten Kommunalvorsitzenden Otto Muehl, auf die bei der Eröffnung massive Proteste folgten. Die Eigentümer, ein Konsortium privater Sammler, haben diese Entscheidung bekanntgegeben.

Ausstellungsbetrieb wird eingestellt

Der WAM-Direktor Klaus Albrecht Schröder bestätigte dem Nachrichtenmagazin "Presse" die Schließung des öffentlichen Betriebs. Er führte intern geführte Diskussionen über die Möglichkeit an, die Kunstwerke vom Leben des Künstlers zu trennen. Weder die Gesellschaft noch das Museum selbst konnten eine Lösung finden, den Wiener Aktionismus ohne Otto Muehl darzustellen, weshalb man die weitere Operation für nicht sinnvoll erachtete.

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Proteste und ideologische Konflikte

Schröder beschrieb die Situation vor dem Museum als ideologisch vermint, da Plakate regelmäßig beschmiert werden. Anhaltende Drohungen und die Unterstellung, die Museumsgesellschafter würden Straftaten legitimieren, haben sein Vertrauen in eine objektive Wahrnehmung erschüttert. Er verglich die Situation mit schlechtem Wetter, das man einfach über sich ergehen lasse, ohne gegen den Zeitgeist des Cancelns anzukämpfen.

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Gründerkonsortium und Erwerbsgeschichte

Hinter dem Museum steht der Erwerb der Aktionismus-Sammlung der ehemaligen Kommune Friedrichshof. Das Konsortium um den Wiener Galeristen Philipp Konzett sowie Reza Akhavan, Jürgen Boden, Daniel Jelitzka, Dirk Ströer und Christian Winkler erwarb diese Kollektion, zu der zahlreiche Werke Otto Mühl gehören, im Jahr 2023 für lautstark kolportierte sechs Millionen Euro. Das Museum selbst wurde 2024 in den ehemaligen Räumen der Galerie Mauroner in der Weihburggasse eröffnet.

Neue Struktur als Stiftung

Nachdem der Ausstellungsbetrieb endet, wird das WAM in eine Foundation umgewandelt. Klaus Albrecht Schröder wird die Stiftung weiterhin leiten und sich dort auf die Forschung zum Wiener Aktionismus und zur Kommune konzentrieren. Parallel zur Schließung laufen Vorbereitungen für eine Muehl-Monografie und ein Buch über die Kommune, wobei man auch in den Dialog mit ehemaligen Mitgliedern gesucht hat.