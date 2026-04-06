Wiener Abfallwirtschaft MA 48: Kostenlose Führungen enthüllen Geheimnisse

Die Wiener Abfallwirtschaft MA 48 öffnet ihre Türen: Kostenlose Führungen ab 10. April ermöglichen Einblicke in die Arbeit des internationalen Vorzeigemodells. Erkunden Sie die Ziegenherde auf der Deponie, das größte Kompostwerk Europas und die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau. Anmeldung online möglich.

Die Wien er Abfallwirtschaft , bekannt als MA 48 , öffnet ihre Pforten und gewährt spannende Einblicke in ihre Arbeit. Ab dem 10. April können Interessierte die Geheimnisse hinter dem internationalen Vorzeigemodell hautnah erleben. Die Stadt Wien bietet kostenlose Führungen bis Oktober an, die es ermöglichen, die vielfältigen Bereiche der 48er zu erkunden.

Nicht nur Fachdelegationen aus aller Welt sind an der Funktionsweise der Wiener Abfallwirtschaft interessiert, sondern auch eine wachsende Anzahl von Wienerinnen und Wienern. Diese Führungen bieten die perfekte Gelegenheit, die Arbeit der 48er aus erster Hand kennenzulernen und zu verstehen, wie Sauberkeit und ein effizientes Abfallmanagement zur hohen Lebensqualität in Wien beitragen. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) betont die Bedeutung dieser Initiative und lädt alle ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und Neues zu entdecken. Die Führungen sind kostenlos und bieten eine hervorragende Möglichkeit, mehr über die komplexen Prozesse der Müllentsorgung und -verwertung zu erfahren.\Das Besucherprogramm der 48er startet am 10. April und bietet eine breite Palette an spannenden Einblicken an verschiedenen Standorten. Besucher können an einer Rundfahrt über die begrünte Deponie Rautenweg teilnehmen und die dort lebende Ziegenherde bestaunen. Ein weiteres Highlight ist das größte Kompostwerk Europas, in dem die Besucher die Prozesse der Kompostierung hautnah erleben können. Zudem besteht die Möglichkeit, die hochmoderne Müllverbrennungsanlage Pfaffenau zu besichtigen und einen Blick in den beeindruckenden Müllbunker zu werfen. Hier wird auch die Funktionsweise der Rauchgasreinigung erklärt. Die Führungen sind auf Gruppen von 5 bis 25 Personen zugeschnitten, sodass ein intensiver Austausch und ein detailliertes Verständnis gewährleistet sind. Die Teilnahme ist kostenlos und bietet eine wertvolle Gelegenheit, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu stärken.\Die Anmeldung für die kostenlosen Führungen ist unkompliziert und erfolgt online über die offizielle Website der Stadt Wien. Interessierte können dort die verfügbaren Termine einsehen und sich für die gewünschten Führungen anmelden. Die Führungen werden bis Oktober angeboten, sodass genügend Zeit bleibt, die verschiedenen Angebote der 48er zu erkunden. Die Führungen bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Komplexität und Effizienz der Wiener Abfallwirtschaft zu verstehen. Die MA 48 ist ein wichtiges Element der Wiener Infrastruktur und trägt maßgeblich zur Sauberkeit und Lebensqualität der Stadt bei. Die Führungen sind ein wertvolles Angebot für alle, die sich für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Funktionsweise einer modernen Stadt interessieren. Es ist eine Chance, die Arbeit der 48er aus erster Hand zu erleben und das Engagement für eine saubere und lebenswerte Stadt zu würdigen. Die Stadt Wien freut sich auf zahlreiche Besucher und bietet mit diesem Programm einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung und zum Bewusstsein für eine nachhaltige Zukunft





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