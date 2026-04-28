Wien-Währing: Betrügerische Bande erbeutet über 100.000 Euro von Pensionären

Ein 23-Jähriger wurde in Wien verhaftet, der im Verdacht steht, als Teil einer kriminellen Organisation über 100.000 Euro von älteren Menschen ergaunert zu haben, indem er sich am Telefon als Polizist ausgab. Die Ermittlungen dauern an.

Ein perfider Betrug sfall erschüttert Wien - Währing : Ein 23-jähriger Mann wurde verhaftet, der im Verdacht steht, als Teil einer kriminellen Bande über 100.000 Euro von arglosen Pensionäre n ergaunert zu haben.

Die Ermittlungen des Wiener Landeskriminalamts (LKA) haben ergeben, dass der Beschuldigte in den letzten zwei Monaten an mindestens drei schweren Betrugsfällen beteiligt war, wobei die Gesamtschadenssumme bereits einen sechsstelligen Betrag erreicht. Die Vorgehensweise der Täter ist dabei besonders hinterhältig: Sie gaben sich am Telefon als Polizisten aus und spielten ihren Opfern eine akute Bedrohung durch Einbrecher vor.

Durch gezielte Täuschung und psychische Manipulation gelang es ihnen, die Opfer dazu zu bringen, Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände herauszugeben, angeblich zur sicheren Verwahrung. Die Festnahme des 23-Jährigen erfolgte durch eine gemeinsame Operation des LKA Wien und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verhaftete nur ein Rädchen in einer größeren, gut organisierten kriminellen Struktur ist. Es ist bekannt, dass bereits mehrere Mitglieder dieser Bande zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Die laufenden Ermittlungen zielen nun darauf ab, weitere Beteiligte zu identifizieren und mögliche weitere Straftaten aufzudecken. Die Polizei betont, dass die Betrugsmasche der 'falschen Polizisten' eine besondere Gefahr für ältere Menschen darstellt, die oft leichter zu täuschen sind und ein größeres Vertrauen in Autoritätspersonen haben. Die Täter nutzen dieses Vertrauen schamlos aus, um sich zu bereichern. Die Opfer leiden nicht nur finanziell, sondern auch emotional unter der Erfahrung, arglistig getäuscht und ausgenutzt worden zu sein.

Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, besonders an Angehörige älterer Menschen, wachsam zu sein und sich über die gängigen Betrugsmaschen zu informieren. Die Behörden warnen eindringlich vor dieser Vorgehensweise und erinnern daran, dass die echte Polizei niemals am Telefon Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zur Verwahrung verlangen wird. Im Falle eines verdächtigen Anrufs sollte das Gespräch sofort beendet und umgehend der Polizeinotruf 133 verständigt werden.

Es ist wichtig, keine persönlichen Daten preiszugeben und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Die Kriminalprävention des LKA Wien bietet umfassende Präventionsinformationen und Tipps, wie man sich vor Betrug schützen kann. Diese Informationen sind online verfügbar und können dazu beitragen, das Bewusstsein für die Gefahren zu schärfen und potenzielle Opfer zu schützen.

Die Polizei setzt alles daran, die Täter zu fassen und zur Rechenschaft zu ziehen, um weitere Betrugsfälle zu verhindern und das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitsbehörden zu stärken. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen weitere Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Aufklärung der gesamten Betrugsmasche beitragen werden. Die Zusammenarbeit mit anderen Polizeibehörden und Sicherheitsdiensten wird intensiviert, um die kriminelle Organisation vollständig zu zerschlagen und ihre Aktivitäten zu unterbinden





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